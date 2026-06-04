Україна просить у Німеччини десятки додаткових ракет до Patriot, – Bloomberg

Німеччина може оголосити про своє рішення незадовго до або під час саміту НАТО в липні.

Україна звернулася до Німеччини з проханням передати їй десятки додаткових ракет-перехоплювачів до систем Patriot з наявних запасів цього року. Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

За інформацією співрозмовників видання, Україна запропонувала угоду, в рамках якої вона отримає ракети до Patriot в обмін на постачання Німеччині перехоплювачів, виробництво яких очікується в майбутньому.

"Уряд Німеччини розглядає запит України і поки що не ухвалив рішення, хоча оголошення може бути зроблено незадовго до або під час саміту НАТО в липні", – зазначає Bloomberg.

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Київ, як і раніше, в основному залежить від США у постачанні ракет Patriot. Хоча конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану відвернув увагу Вашингтона від війни в Україні, постачання перехоплювачів Patriot тривають згідно з графіком, повідомило одне з джерел.

Проте Україна перебуває в напруженому стані, оскільки Росія нарощує виробництво балістичних ракет і продовжує вдосконалювати можливості цієї зброї, додав співрозмовник видання.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до союзників з проханням про постачання додаткових ракет Patriot, але скорочення європейських запасів робить постачання додаткових ракет дедалі складнішим. Німеччина – єдина країна ЄС, яка на даний час може зробити значний внесок.

Ракети Patriot для України

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нестача ракет для систем ППО в Україні завжди була і буде. За його словами, це пов'язано з тим, що їх не так багато виробляють у світі.

Експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков сказав в ефірі "Суспільного", що Україні необхідно мати достатню кількість протиракет PAC-3 до зенітних ракетних комплексів Patriot для того, щоб збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети "Циркон". Під час останньої атаки Росія запустила 8 "Цирконів", і жоден з них не був збитий.

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