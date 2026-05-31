Україна отримала нову пускову установку до IRIS-T, - Зеленський

Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України, підкреслив Зеленський.

Україна отримала від Німеччини нову пускову установку до зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", - прокоментував глава держави.

Зеленський додав, що є і вагомі домовленості зі Швецією, зокрема, новий пакет підтримки, в тому числі й на посилення української авіації бойовими літаками Gripen.

"Програма PURL – є нові внески цього року... Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України", - зауважив президент.

У зв'язку з цим він зазначив, що тільки цього тижня росіяни випустили проти України понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів. Тому, за його словами, сильна протиповітряна оборона може дати більше захисту і позбавити Росію останньої переваги.

На початку травня стало відомо, що деякі країни Європи відмовилися надавати Україні ракети для систем "Патріот" через те, що вони втрачають довіру до ініціативи PURL.

