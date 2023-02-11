Гармата L70 - автоматична 40-мм зенітна зброя, розроблена у Швеції концерном Bofors на основі гармати Bofors L60. Цю зброю активно застосовували за часів Другої світової війни.

Перша партія шведських зенітних гармат L-70 вже прибула на територію України в рамках військової допомоги з боку Литви.

Про передачу Україні зброї повідомив глава Міністерства оборони Литви Арвидас Анушаускас, відзначивши, що гармати мають допомогти у захисті критичної інфраструктури від російських атак.

"Партія зенітних гармат L-70 і боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибули в Україну", - написав Анушаускас в Twitter.

Передача Україні гармат L-70 - що передувало

Арвидас Анушаускас був першим із міністрів оборони країн ЄС, який приїхав в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії. Буквально 8 лютого він здійснив черговий візит до Києва та зустрівся с главою Міноборони України Олексією Резніковим для того, щоб обговорити деталі військової допомоги з боку литовського уряду.

Зокрема, однією з тем обговорення стала передача Україні зенітних гармат L-70, яку Анушаускас анонсував ще 19 січня. Тоді міністр пообіцяв підтримати Київ десятками зенітних установок L-70, боєприпасами та двома гелікоптерами Mi-8. Загальна вартість військового пакету оцінили приблизно в 125 мільйонів євро. Повідомлялося, що Київ отримає 36 одиниць L-70.

Гармата L70 - автоматична 40-мм зенітна гармата шведського виробництва. Розробником зброї вважається концерн Bofors, який реалізував проект на основі гармати Bofors L60. Цю зброю активно застосовували за часів Другої світової війни.

Як раніше коментували експерти, зенітні установки Bofors L70 встановлені на шведські БМП CV90, які вважаються, напевно, одними з найкращих у світі.

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