До країн Європи виїхали передові групи для вивчення процесу навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16.
"Йде процес підготовки, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які можуть надати нам майданчики для навчання. Вивчається як буде проходити цей процес. Самих ще пілотів, тих що пілотують, ще нема. Усі очікують", - повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.
Він зазначив, що вже неодноразово спростовував інформацію, що українські пілоти нібито вже навчають у США або в Європі.
"Ми маємо надзвичайно гарні новини про те, що є вже фактично авіаційна коаліція, низка країн буде готувати пілотів, деякі країни вже готові передавати нам винищувачі. Ви знаєте ці країни - обов'язково це Сполучені Штати, це країни Європи, які мають на озброєнні (винищувачі F-16) і хочуть перейти на інші типи, на більш новіші - на F-35", - зазначив Ігнат.
Представники Повітряних сил ЗСУ постійно контактують з партнерами, обговорюються терміни навчання пілотів.
"Таким чином, старт даний. Є рішення про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти і процеси. Наші представники Повітряних сил та інші представники постійно на контакті з нашими партнерами і вивчається момент, які групи, в які країни поїдуть навчатися і які будуть часові терміни. Процес почато", - підкреслив Ігнат.
Також він не став деталізувати, скільки буде проходити навчання українських пілотів.
"Не можемо ми відправити велику кількість пілотів одночасно, тому що тут треба комусь воювати", - зазначив речник.
Він зазначив, що авіаційна коаліція на підтримку України є широкою.
"Навіть ті країни, які не мають на озброєнні F-16, - такі як Велика Британія та Франція - погодились надати свої майданчики. Також у коаліцію входять Нідерланди, Бельгія, Данія, Норвегія і інші країни, які мають гарні бази для того, щоб на них навчати пілотів. Теоретично спочатку йде знайомство, наземна підготовка, а далі - авіасимулятори і авіатренажери. Авіатренажер це фактично кабіна, яка на 100% імітує кабіну винищувачів. Після тренажерів пілот повинен сідати в літак з інструктором... Далі вже йде бойова підготовка", - сказав Ігнат.
Навчання українських пілотів
Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що навчання українських пілотів для керування винищувачами четвертого покоління F-16 вже розпочалися у декількох країнах, і зокрема у Польщі.
За оцінкою Повітряних сил, західні партнери можуть передати Україні кілька десятків літаків F-16.