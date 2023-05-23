Деякі країни вже фактично готові передати Україні винищувачі, але треба час, аби пілоти опанували керування цими літаками.

До країн Європи виїхали передові групи для вивчення процесу навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16.

"Йде процес підготовки, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які можуть надати нам майданчики для навчання. Вивчається як буде проходити цей процес. Самих ще пілотів, тих що пілотують, ще нема. Усі очікують", - повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що вже неодноразово спростовував інформацію, що українські пілоти нібито вже навчають у США або в Європі.

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"Ми маємо надзвичайно гарні новини про те, що є вже фактично авіаційна коаліція, низка країн буде готувати пілотів, деякі країни вже готові передавати нам винищувачі. Ви знаєте ці країни - обов'язково це Сполучені Штати, це країни Європи, які мають на озброєнні (винищувачі F-16) і хочуть перейти на інші типи, на більш новіші - на F-35", - зазначив Ігнат.

Представники Повітряних сил ЗСУ постійно контактують з партнерами, обговорюються терміни навчання пілотів.

"Таким чином, старт даний. Є рішення про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти і процеси. Наші представники Повітряних сил та інші представники постійно на контакті з нашими партнерами і вивчається момент, які групи, в які країни поїдуть навчатися і які будуть часові терміни. Процес почато", - підкреслив Ігнат.

Також він не став деталізувати, скільки буде проходити навчання українських пілотів.

"Не можемо ми відправити велику кількість пілотів одночасно, тому що тут треба комусь воювати", - зазначив речник.

Він зазначив, що авіаційна коаліція на підтримку України є широкою.

"Навіть ті країни, які не мають на озброєнні F-16, - такі як Велика Британія та Франція - погодились надати свої майданчики. Також у коаліцію входять Нідерланди, Бельгія, Данія, Норвегія і інші країни, які мають гарні бази для того, щоб на них навчати пілотів. Теоретично спочатку йде знайомство, наземна підготовка, а далі - авіасимулятори і авіатренажери. Авіатренажер це фактично кабіна, яка на 100% імітує кабіну винищувачів. Після тренажерів пілот повинен сідати в літак з інструктором... Далі вже йде бойова підготовка", - сказав Ігнат.

Навчання українських пілотів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що навчання українських пілотів для керування винищувачами четвертого покоління F-16 вже розпочалися у декількох країнах, і зокрема у Польщі.

За оцінкою Повітряних сил, західні партнери можуть передати Україні кілька десятків літаків F-16.

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