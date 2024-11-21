Для того, щоб перемогти Росію, нам сьогодні необхідна відповідна кількість високотехнологічного озброєння, а не наступний етап війни.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час ефіру на "24 Каналі". "Яка ядерна зброя? Сьогодні є можливість те, чого навіть ніхто не міг уявити ще 5-10 років тому. Ви (європейці, - Ред.) виростили цього монстра під назвою РФ, ви з ними співпрацювали, брали корупційні гроші, дозволили монополізувати, навіть попри заборону третього енергопакета, свої енергетичні інфраструктури, ви продовжували з РФ ліпити якогось партнера" - заявив він.
Співбесідник додав, що "сьогодні цей партнер заливає Східну Європу кров'ю". "І ви сьогодні говорите: давайте дамо Україні ядерну зброю, нехай вона переобладнає свою армію і почне наступний етап війни. Чому ми маємо це робити, маючи сьогодні можливість зробити те, чого ніхто не очікував - обнулити репутацію, мілітарні компоненти, армію Росії", - зазначив радник очільника ОП.
За словами Подоляка, для реалізації цього сценарію є достатньо високотехнологічної зброї, але потрібна відповідна її кількість для наших Сил оборони:
"Чому потрібно придумувати якісь конспірологічні версії, коли є логічні дії, які потрібно вчинити своєчасно".
Крім того, він висловив переконання, що ніхто нам не збирається надавати ядерну зброю.
У центрі уваги ядерна зброя - новини, які вже повідомлялися
Як повідомляв УНІАН, багато експертів бояться, що обраний президент США Дональд Трамп може припинити допомогу Україні, прагнучи за будь-яку ціну покласти край війні. Однак принаймні один експерт вважає, що Трамп навпаки дасть Україні ядерну зброю, щоб захистити її від будь-яких російських посягань у майбутньому, пише Daily Express.
"У наступні чотири роки Росія переозброїться, але також Україна відновиться, переозброїться і підготується. Цією підготовкою може бути надання Сполученими Штатами ядерної зброї Україні", - вважає Ніколас Драммонд, британський експерт з питань безпеки та оборони, позаштатний консультант оборонного комітету британського парламенту.
На його думку, угода про передачу Україні ядерної зброї може бути укладена таємно, і пізніше в разі потреби Київ може зробити попередження: "У нас є ядерна зброя, і якщо ви на нас нападете, ми розбомбимо Москву".
"Ви можете собі уявити, чим це стане для Путіна? Це може бути козир Трампа. З одного боку, це може бути необачно дати Україні ядерну зброю, з іншого - відновить баланс миру та сили в регіоні. США можуть сказати, що дадуть Україні ядерну зброю, але сказати, що ви не можете приєднатися до НАТО", - сказав Драммонд.