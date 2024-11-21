Радник очільника Офісу президента вважає, що сьогодні достатньо зброї, щоб перемогти РФ, але потрібно надати Україні її відповідну кількість.

Для того, щоб перемогти Росію, нам сьогодні необхідна відповідна кількість високотехнологічного озброєння, а не наступний етап війни.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час ефіру на "24 Каналі". "Яка ядерна зброя? Сьогодні є можливість те, чого навіть ніхто не міг уявити ще 5-10 років тому. Ви (європейці, - Ред.) виростили цього монстра під назвою РФ, ви з ними співпрацювали, брали корупційні гроші, дозволили монополізувати, навіть попри заборону третього енергопакета, свої енергетичні інфраструктури, ви продовжували з РФ ліпити якогось партнера" - заявив він.

Співбесідник додав, що "сьогодні цей партнер заливає Східну Європу кров'ю". "І ви сьогодні говорите: давайте дамо Україні ядерну зброю, нехай вона переобладнає свою армію і почне наступний етап війни. Чому ми маємо це робити, маючи сьогодні можливість зробити те, чого ніхто не очікував - обнулити репутацію, мілітарні компоненти, армію Росії", - зазначив радник очільника ОП.

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За словами Подоляка, для реалізації цього сценарію є достатньо високотехнологічної зброї, але потрібна відповідна її кількість для наших Сил оборони:

"Чому потрібно придумувати якісь конспірологічні версії, коли є логічні дії, які потрібно вчинити своєчасно".

Крім того, він висловив переконання, що ніхто нам не збирається надавати ядерну зброю.

У центрі уваги ядерна зброя - новини, які вже повідомлялися

Як повідомляв УНІАН, багато експертів бояться, що обраний президент США Дональд Трамп може припинити допомогу Україні, прагнучи за будь-яку ціну покласти край війні. Однак принаймні один експерт вважає, що Трамп навпаки дасть Україні ядерну зброю, щоб захистити її від будь-яких російських посягань у майбутньому, пише Daily Express.

"У наступні чотири роки Росія переозброїться, але також Україна відновиться, переозброїться і підготується. Цією підготовкою може бути надання Сполученими Штатами ядерної зброї Україні", - вважає Ніколас Драммонд, британський експерт з питань безпеки та оборони, позаштатний консультант оборонного комітету британського парламенту.

На його думку, угода про передачу Україні ядерної зброї може бути укладена таємно, і пізніше в разі потреби Київ може зробити попередження: "У нас є ядерна зброя, і якщо ви на нас нападете, ми розбомбимо Москву".

"Ви можете собі уявити, чим це стане для Путіна? Це може бути козир Трампа. З одного боку, це може бути необачно дати Україні ядерну зброю, з іншого - відновить баланс миру та сили в регіоні. США можуть сказати, що дадуть Україні ядерну зброю, але сказати, що ви не можете приєднатися до НАТО", - сказав Драммонд.

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