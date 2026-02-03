Рютте у Раді озвучив, яку військову підтримку отримає Україна одразу після війни

Генсек НАТО наголосив, що Україна не хотіла б другого Будапештського меморандуму або ще одного "Мінська".

Щойно буде досягнуто мирної угоди для України, "одразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі і підтримка на морі". Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого виступу у Верховній Раді України сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він зауважив, що Альянс стоїть поруч із Україною і що нашій країні потрібна потужна підтримка.

"Сполучені Штати, Європа і Канада висловили свою готовність видати певні гарантії, запевнення безпеки. "Коаліція охочих" досягає поступу у проєктуванні цих гарантій, досягла минулого місяця в Парижі. Про це говорив і президент Зеленський", - сказав Рютте.

Відео дня

За його словами, "як тільки буде досягнуто мирної угоди, одразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі і підтримка на морі". Він додав, що "інші члени НАТО допомагатимуть в інший спосіб".

Генсек наголосив, що досягнення угоди для завершення війни вимагатиме "важких виборів".

"Україна повинна розуміти, що кожна жертва, яку ви принесли, кожне втрачене життя, кожен важкий момент, який ви пережили, не повториться скоро. Що мир буде довготривалим. І що документи, які будуть підписані, будуть виконуватися великими країнами. Ви не хотіли би другого Будапештського меморандуму або ще одного "Мінська"", - сказав він.

Зеленський про завершення війни

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський висловив переконання у тому, що досягти достойного та тривалого миру реально, і Україна готова до відповідних кроків. Він зауважив, що "двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий", тож українська сторона розраховує на подальшу предметну роботу щодо документів про відновлення та економічний розвиток.

Вас також можуть зацікавити новини: