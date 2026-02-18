На третє місце у світі за обсягом допомоги Україні вирвалась несподівана країна

Обсяг військової підтримки становить 4,4 мільярда доларів.

У 2025 році Швеція посіла третє місце у світі за обсягом військової допомоги Україні, як за загальним обсягом внесків, так і за часткою національного ВВП. Як пише Defence Blog, про це свідчать дані посольства Швеції в Україні на основі звіту Кільського інституту світової економіки.

Зазначається, що європейські країни разом надали Україні приблизно 21,5 мільярда доларів військової допомоги у 2025 році, що приблизно на 1,5 мільярда доларів більше, ніж у 2024 році.

Серед європейських країн-донорів Німеччина залишалася найбільшим постачальником військової допомоги, надавши приблизно 10,6 мільярда доларів (9 мільярдів євро) допомоги протягом 2025 року. Велика Британія слідувала за нею з понад 6,4 мільярда доларів (5,4 мільярда євро), а Швеція посіла третє місце з приблизно 4,4 мільярда доларів (3,7 мільярда євро) військової підтримки.

При цьому північні країни, включаючи Норвегію, Данію та Швецію, виділили понад 0,6% ВВП на військову підтримку України, ставши одними з найбільш відданих донорів у пропорційному вимірі.

В виданні зазначили, що військова допомога від європейських партнерів включала системи протиповітряної оборони, бронетехніку, артилерійські боєприпаси та навчальні програми, спрямовані на посилення здатності України захищати критичну інфраструктуру та населені пункти від ракетних атак і атак безпілотників.

Як повідомляв УНІАН, на початку року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна готова надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ.

Зокрема, очільник уряду зазначив, що коли в Україні буде досягнуто мирної угоди, Швеція готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України та решти Європи.

Крістерссон наголосив, що передумовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом.

