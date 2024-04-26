Він має замінити одночасно і німецький Leopard 2, і французький Leclerc.

Німеччина та Франція хочуть спільними зусиллями створити танк нового покоління до 2040 року. У п’ятницю міністри оборони двох країн заявили про перехід до наступної фази проекту, пише Reuters.

Зазначається, що у 2017 році Берлін і Париж домовилися створити спільними зусиллями танк нового покоління, який прийде на заміну німецькому Leopard 2 і французькому Leclerc, а також винищувач нового покоління.

"Обидва проекти страждають від розбіжностей і затримок, що ще більше погіршує франко-німецькі зв’язки, обтяжені розбіжностями щодо енергетичних тем і щодо того, наскільки Європа повинна стати незалежною від США у своїй політиці безпеки. Політичне рішення про перехід до наступного етапу є важливим, оскільки французькі та німецькі компанії мають власні інтереси, а Берлін та Париж не мають спільного бачення", – пише Reuters.

Відео дня

Розробка танка наступного покоління також має підкреслити, що Європа може створити власну оборонну автономію, конкурувати з новими гравцями, такими як Індія та Китай, а також випередити Росію та США, які ще не оприлюднили своїх планів щодо танку наступного покоління.

Наразі відомо, що Париж і Берлін домовилися про подальший розподіл роботи між виробниками та сподіваються підписати свої перші контракти до кінця року. Проект фінансується на рівних і здійснюється під керівництвом Німеччини, а очолюється холдинговою компанією KNDS, створеною спільно французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), виробником танка Leopard. Компанії Rheinmetall і Thales також беруть участь у проекті.

"Було проведено дуже важливу роботу, яка... дозволяє нам сказати, що в 2040-х роках настане час для двох дружніх сусідніх країн, членів Європейського Союзу та членів НАТО, мати повністю функціональну та оперативну броньовану кавалерію", – сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Гонка озброєнь у світі: останні новини

Як писав УНІАН, США планують розпочати в середині 2030-х виробництво нової ядерної боєголовки, яка отримала назву W93. Це перша зміна поколінь ядерної зброї в США за 40 років.

Також ми розповідали, що у світі розгортається нова гонитва озброєнь, яка стосується безпілотних технологій. Військові США усвідомили, що проспали цю технічну революцію і наразі істотно відстають від Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини: