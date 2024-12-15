Американська армія зараз активно впроваджує новації, застосовані Силами оборони України.

Досвід України у використанні безпілотників проти російських загарбників врятував американську армію від стратегічних помилок у створенні власних безпілотних систем. Про це пише видання Air And Space Forces Magazine.

У вересні 2023 року Пентагон запустив програму Replicator, в межах якої планується насичити американські війська безпілотними літальними апаратами і засобами протидії ворожим дронам. За словами заступниці директора відділу оборонних інновацій Пентагону Адіті Кумар, перший етап цього проекту – поставку тисяч "дешевих автономних платформ" у війська – мають завершити до липня 2025 року. Після цього стартує другий етап – поставки систем протидії дронам.

Розповідаючи про проблеми реалізації програми Replicator, Кумар зізналася, що для Пентагону став дуже корисним досвід України. А саме те, що українці дуже швидко оновлюють програмне забезпечення своїх дронів, аби ті не втрачали свою ефективність в умовах динамічного поля бою.

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"Досвід України був дуже корисним для нас, продемонструвавши, що оновлення програмного забезпечення має відбуватися протягом трьох-чотирьох тижнів, що є неймовірно швидким і вартісним", – сказала представниця Пентагону.

За її словами, історично так склалося, що Пентагон виділяв недостатнє фінансування на оновлення програмного забезпечення в американській зброї, тому оновлення не були швидкими. Кумар наголосила, що тепер ця практика має змінитися.

Нова гонка озброєнь: останні новини

Як писав УНІАН, британська армія вперше успішно застосувала високоенергетичну лазерну зброю, встановлену на броньовику. Під час випробувань на полігоні вдалося успішно знищити безпілотні літальні апарати. Цікаво, що броньовик, на якому встановили ллазер, використовується у тому числі і ЗСУ. Тож в теорії незабаром ці лазери можуть з’явитися в Україні.

Також ми розповідали, що у США після кількох невдалих спроб провели перший успішний випробувальний пуск гіперзвукової ракети Dark Eagle. Досі головною проблемою під час випробувань Dark Eagle була пускова установка, а не сама ракета.

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