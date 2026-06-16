Вперше публічно представлено нову українську керовану авіабомбу (фото)

Раніше оприлюднене відео не давало змоги детально розгледіти новий боєприпас.

Під час міжнародної оборонної виставки Eurosatory 2026, що триває у Франції, публічно представили нову українську бомбу "Вирівнювач" від української компанії DG Industry. Відповідні фотографії публікують у соціальних мережах OSINT-аналітики.

Йдеться про комплект, призначений для модернізації звичайних авіаційних бомб у плануючі боєприпаси (КАБ), який можна вважати умовним аналогом російського Модуля планерування і корекції (МПК).

Про нову українську розробку повідомлялося ще у травні, коли платформа Brave1 повідомила про закупівлю першої експериментальної партії Міністерством оборони. Тоді ж було зазначено, що система вже пройшла необхідні випробування і фактично готова до використання у бойових умовах.

Відео дня

Водночас оприлюднене тоді відео не давало змоги детально розгледіти новий боєприпас. Зараз з’явилася можливість роздивитись український КАБ детальніше.

Стверджується, що комплект наведення з супутниковим наведенням і крилами може встановлюватися на авіабомби масою 250 кг.

Сам комплект складається з двох основних модулів. Перший – це криловий блок із механізмом розгортання та фіксації, який монтується на корпус бомби за допомогою хомутів. Другий – хвостовий відсік, що замінює стандартне оперення боєприпасу та містить навігаційно-керувальний модуль.

Українська бомба відрізняється від закордонних зразків. "Наприклад, у JDAM-ER три з чотирьох поверхні цільноповоротні, а от у "Вирівнювача" використано рішення зі стабілізаторами та стернами меншої площі", – пише портал Defense Express.

Заявлена максимальна дальність ураження цілей перевищує 130 км, але цей показник, вочевидь, може бути досягнутий лише у випадку скидання бомби з великої висоти.

У цьому випадку літак-носій сам наражається на небезпеку через перевагу росіян у далекобійних ЗРК та винищувачах. Тому, ймовірно, фактична дальність боєприпаса буде меншою.

На думку фахівців Defense Express, єдиним реалістичним способом застосування "Вирівнювача" є скидання з режиму кабрування, коли літак заходить на ціль на малій висоті та виконує різкий набір висоти ("гірку").

Експерти зазначають, що у такому випадку дальність застосування КАБів обмежуватиметься приблизно 40 км.

Нова зброя України – інші новини

Нещодавно стало відомо, що німецька оборонна компанія Diehl Defence, відома як розробник систем ППО IRIS-T, заявила про намір перенести виробництво українських крилатих ракет "Фламінго" на територію Німеччини.

Ідея спільного виробництва "Фламінго" виникла на тлі пошуку Берліном альтернатив американським крилатим ракетам "Томагавк".

Повідомлялося також, що компанія Fire Point завершує розробку української балістичної ракети. Вже влітку вона потенційно може бути застосована для ударів по цілях, зокрема в Москві.

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