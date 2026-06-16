Українські розробники показали дрон із автоматом: як його випробували спецслужби

На міжнародній виставці Eurosatory 2026 у Парижі українська компанія OM Defense Systems представила безпілотник Drone Squad Fury, здатний вести вогонь з автомата та скидати мінометні боєприпаси.

Українські розробники продемонстрували на виставці Eurosatory нову конфігурацію дрона Drone Squad Fury, яку можна оснащувати різним озброєнням та обладнанням. Як пише "Мілітарний", безпілотник може отримати підвіс із автоматом або використовуватися для скидання мінометних мін загальною масою до 15 кг.

"Це версія дрона Drone Squad Fury, на якій ми демонструємо, що цей безпілотник може використовуватися як платформа для різних засобів", – пояснили у компанії.

Також платформа підтримує встановлення різних засобів зв'язку, зокрема терміналів Starlink, а також аналогових і цифрових радіосистем.

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Варіант зі стрілецькою зброєю створювався на замовлення українських спецслужб. Однак після випробувань військові дійшли висновку, що така концепція поступається традиційному скиданню боєприпасів.

"Ми зробили, передали їм, вони випробували, але потім усе ж перейшли до класичного скидання боєприпасів. Тут ми більше хотіли показати, що можемо реалізувати на цьому дроні практично будь-яке рішення", – зазначили в компанії.

Українські розробки дронів

Нагадаємо, на міжнародній оборонній виставці Eurosatory 2026 у Парижі українська компанія Global Mark представила новий важкий підводний безпілотник Sea Trident, призначений для ураження стратегічних цілей. Дрон адаптований для виконання складних морських операцій, що потребують повної автономності та мінімальної помітності. Розробники зазначають, що апарат може використовуватися як для ударних місій, так і для логістичних завдань.

Раніше військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман розповів про український ударний дрон "Бегемот", покликаний завдати максимальної шкоди російським загарбникам. Також він розповів про особливості цього українського ударного безпілотника, який має комбіновану вибухову частину – 40 кг осколково-фугасної бойової частини і 30 кг термобаричної.

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