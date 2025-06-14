Американський ринок малих дронів переповнений, але є нюанс, - Business Insider

Занадто багато компаній готові продавати дрони, сподіваючись отримати інвестиції американського уряду.

За прикладом України Пентагон починає переозброєння і готовий закуповувати дрони-камікадзе різних конструкцій. Виробники малих дронів порівнюють нинішні часи з бумом на світанку автобудування і шикуються у черзі за військовими доларами. Але в матеріалі Business Insider прогнозується, що цей період переживуть далеко не всі компанії.

Видання пише, що Пентагон давно використовує великі дрони, такі як MQ-9 Reaper, для розвідувальних і ударних місій. Але після аналізу війни в Україні прийшло розуміння, що недорогі, доступні дрони з видом від першої особи (FPV) посідають значне місце в сучасній війні. Саме тому Пентагон зацікавлений у різних моделях безпілотних літальних апаратів та готовий інвестувати і їх розробку. Але компанії та стартапи копіюють технології один в одного та не можуть запропонувати військовим чогось унікального.

"Ми бачимо багато компаній у цій галузі", – сказав Business Insider один з інвесторів.

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Він зазначив, що в багатьох випадках може не бути суттєвих відмінностей у продуктах, які постачають ці компанії. Тому на ринку спостерігається велика конкуренція.

Як пише BI, Міністерство оборони США поширює інформацію про типи систем і можливості, які воно хоче отримати. А такий інтерес Пентагону стимулює ринок безпілотників і створює нові напрямки досліджень і розробок, навіть за відсутності інвестиційних програм.

"Багаторічна війна в Україні призвела до значного прогресу не лише у створенні безпілотних літальних апаратів, але й безпілотних наземних і надводних транспортних засобів, датчиків, засобів радіоелектронної боротьби, систем розвідки і спостереження тощо", - йдеться у статті.

Партнер венчурної компанії Shield Capital підтвердив журналістам, що нові технології, які демонструються в Україні, мають досить великий вплив на ведення війни.

Але зазначається, що оскільки ринок перенасичений, то виробники все частіше намагаються виділитися не тільки своїми можливостями, але і пристосованістю до контрзаходів, таких як радіоелектронна боротьба. Автори прогнозують, що не всі компанії, що зараз є на ринку, будуть конкурентоспроможними в довгостроковій перспективі. Дехто не зможе створити свій продукт, а інші не зможуть розширити виробництво, щоб задовольнити військовий попит.

Один з виробників безпілотників сказав, що нинішню ситуацію можна порівняти з початком розвитку автомобільної промисловості.

"100 років тому було багато компаній, які намагалися виробляти автомобілі, і в кінці кінців вижили найсильніші. Я думаю, це те, що ви починаєте бачити зараз", - сказав він.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, що уже в 2025 році Україна планує збільшити виробництво дронів на 40 відсотків. За словами президента Володимира Зеленського, уряд та промисловість мають зміцнювати всі форми оборонної співпраці, а особливо ті, які сприяють значному технологічному розвитку та використанню безпілотників усіх видів.

Однак, українськи виробники дронів зіштовхнулись з новою несподіваною проблемою. Вони вирішили питання постачання та забезпечення виробничих потужностей літієвими акумуляторами, однак тепер їм не вистачає достатньої кількості двигунів. Наразі дешеві двигуни масово виробляють у Китаї і українським виробникам потрібно збільшити постачання цих компонентів.

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