Виробники дронів знайшли, де купувати літієві акумулятори, але тепер мають вирішити питання з поставками двигунів.

Українські виробники дронів вирішили проблему із забезпеченням акумуляторами, але зіткнулися з новими викликами. Тепер вони стоять перед проблемою забезпечити виробничі лінії компонентами для складання двигунів. Про це йдеться у статті The Economist.

Видання пише, що нарощування виробництва дронів в Україні продемонструвало проблему, пов'язану з домінуванням Китаю в цій сфері. Оскільки саме Китай здебільшого виробляє і постачає батареї та двигуни (на його частку припадає 85% світового обсягу виробництва акумуляторів), то з ним ведуть торгівлю обидві сторони.

Як розповів The Economist представник фірми з виробництва дронів, розташованої біля Києва, більшість із них сконструйовано з дешевих, легкодоступних і простих у збірці деталей. При цьому наголошується, що більшість українських безпілотників - це одноразові "камікадзе" малої дальності, які пролітають лише кілька кілометрів, перш ніж вибухнути. І цими характеристиками вони більше схожі на боєприпаси, ніж на літаки. Батареї деяких з них зберігають лише 77 ват-годин енергії порівняно з 20 000-100 000 ват-годин, які зазвичай використовуються в електронних автомобілях.

Відео дня

Автори додають, що виробничі лінії стали менш гнучкими через високотехнологічний характер сучасного виробництва.

"Китай зблизився з Росією, тому українські виробники безпілотників кажуть, що їхні старі китайські постачальники не так охоче йдуть на співпрацю. Деякі з них тепер імпортують елементи живлення з Південної Кореї та збирають власні комплекти", - пише видання.

Представник однієї з українських компаній, яка працює над створенням власних акумуляторів, розповів, що складання батарей в Україні обходиться лише трохи дорожче, ніж купівля їх за кордоном. Так, компанія Wild Hornets продає свої батареї для простих дронів по 90 доларів за штуку.

"Але українські фірми вже зараз виявляють, що найбільш гострий дефіцит - це двигуни, а не батареї. Їм потрібні магнітні компоненти, що містять рідкоземельні метали, які виробляють і переробляють у Китаї", - ідеться в статті.

Рішенням проблеми називається збільшення обсягів переробки мінералів, а не нарощування виробництва.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав важливі закони для виробництва оптоволоконних дронів в Україні. Як повідомили у Верховній Раді, закони передбачають зниження митного навантаження для виробників дронів на оптоволокні. Також звільняється від ПДВ низка інших операцій, пов'язаних із ввезенням товарів для оборони.

Україна розвиває й інші напрямки, важливі для підвищення обороноздатності. Зокрема, доопрацьовується ракетна програма. Експерти зазначають, що вже цього літа не виключені масові удари по російських окупаційних військах ракетами українського виробництва. При цьому цілі можуть перебувати на відстані 150-200 кілометрів від пускових установок.

Вас також можуть зацікавити новини: