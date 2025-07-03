Деякі українські виробництва будуть мати доступ до відповідних технологій.

Україна та американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотних систем. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що ця домовленість допоможе у майбутньому зміцнити Сили оборони України таким чином, аби можна було збивати значно більше ударних дронів типу "Шахед".

Як повідомили УНІАН в Офісі президента України, у Данії в присутності глави держави Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров та CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство.

Зокрема, меморандум передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуться Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.

Відео дня

Завдяки цьому партнерству кількість необхідних безпілотних систем значно зросте. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року, та подальше збільшення обсягів у 2026 році.

"Головний компонент - це дрони-перехоплювачі, які вже показали себе в Україні. Ми вже тестували від кількох компаній ці дрони, а зараз ми, в кінці кінців, підписали дуже серйозний продукт, дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "Шахедів" в такій великій кількості", - відзначив Зеленський.

Також, за словами президента, було домовлено, що деякі українські виробництва будуть мати доступ до відповідних технологій.

"Я думаю, що це зможе прискорити збільшення виробництва", - додав глава держави.

Як зазначили в ОП, компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.

Разом з тим, планується розробка нових інноваційних рішень - перехоплювачі проти крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

Відзначається, що Swift Beat, LLC - це американська компанія, що має значну присутність в Україні. Вона спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, а також проводить тестування дронів на території України.

Виробництво дронів в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, у червні Зеленський заявив, що Україна обговорюватиме з партнерами додаткове фінансування виробництва дронів-перехоплювачів, призначених для знищення повітряних цілей.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський відзначав, що наразі у російських загарбників перевага у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні, але Україна наздоганяє їх і вже має достатньо виробників.

Вас також можуть зацікавити новини: