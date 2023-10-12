За його словами, це рішення не буде ухвалено в Альянсі принаймні до того часу, поки Україна не стане його членом.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, яку зброю країни-партнери не нададуть Україні, поки вона не стане членом НАТО.

"Доки Україна не стане членом НАТО, Захід не запропонує ядерну "парасольку". Це очевидно. Але цей час мусить наступити, і це правильно. Тим часом ми мусимо надати усі технологічні рішення: дрони, розвідницькі дані", - розповів британський політик в ефірі національного телемарафону.

За словами Джонсона, його країна робить багато, щоб допомогти Україні у війні з Росією.

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"Я не буду видавати державні таємниці, але Велика Британія робить дуже багато, і я дуже пишаюся тією технічною допомогою, яку ми надаємо", - додав він.

Чи застосує Путін ядерну зброю - думка Джонсона

У жовтні 2023 року стало відомо про те, що у Держдумі РФ хочуть скасувати заборону на проведення ядерних випробувань. Оскільки Вашингтон та Брюссель "напали" на Росію, вона хоче влаштовувати ядерні вибухи на своїй території.

ЗМІ писали про те, що під загрозою - Київ та Варшава. Оскаженілий Путін готовий завдати ядерного удару.

Джонсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю, оскільки це позбавить Росію підтримки з боку Китаю та підірве залишки довіри до агресора з боку росіян. За його словами, це стало б катастрофою для Росії. Він додав, що Путін "був би божевільним", якби застосував ядерну зброю.

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