Італія безкоштовно віддає Індонезії свій колишній флагманський авіаносець: у чому причина

Раніше авіаносець планувалося перетворити на плавучий музей.

Авіаносець "Джузеппе Гарібальді", колишній флагман ВМС Італії, в майбутньому перейде до складу ВМС Індонезії – в якості носія безпілотників. При цьому, як пише Corriere della Sera, спочатку авіаносець планувалося продати за 450 мільйонів євро, але тепер його передадуть безкоштовно.

Підтвердження передачі корабля Республіці Індонезія надійде приблизно через десять днів від комітетів з оборони Палати депутатів і Сенату, які в даний час обговорюють підготовлений Генеральним штабом документ.

У чому причина такого рішення

Раніше авіаносець планувалося перетворити на плавучий музей в Таранто на півдні Італії, проте ця ідея була відкинута.

Відео дня

Однак у своїй доповіді парламентарям Генеральний штаб пояснив, що продаж дозволить ВМФ уникнути значних витрат на технічне обслуговування корабля. Так, у 2025 році ці витрати склали приблизно 5 мільйонів євро на споживання електроенергії, послуги безпеки, забезпечення безпеки та мінімальні заходи, необхідні для підтримки працездатності та цілісності платформи.

Крім того, військові пояснюють, що якщо передача не відбудеться, ВМФ доведеться розпочати процедуру утилізації з метою подальшого знесення. За оцінками, вона займе не менше 24 місяців і обійдеться в цілому в 18,7 мільйона євро. Іншими словами, безкоштовна передача є найбільш життєздатним і стійким варіантом з економічної точки зору.

Авіаносець "Джузеппе Гарібальді" - що про нього відомо

"Джузеппе Гарібальді" - італійський авіаносець, колишній флагман італійського флоту (до вступу в дію авіаносця "Кавур"). Будівництво розпочато в березні 1981 року, спущений на воду в 1983 році, введений до складу флоту в 1985 році.

Спочатку на кораблі базувалися тільки італійські вертольоти "Аугуста". У 1989 році "Джузеппе Гарібальді" отримав свої власні штурмовики "Харрієр". Максимум авіаносець може нести 16 літаків або 18 вертольотів.

Раніше він використовувався в різних важливих місіях, таких як "Відновлення надії" в Сомалі, "Союзний сила" під час війни в Косово, "Незламна свобода" в Афганістані і "Об'єднаний захисник" в Лівії в період з 1994 по 2011 рік.

1 жовтня 2024 року корабель був знятий з озброєння і виключений з бойового складу флоту.

Раніше УНІАН повідомляв, що два найбільші авіаносці США на межі виснаження через операцію проти Ірану. USS Gerald R. Ford і USS Abraham Lincoln виконують роль мобільних авіабаз, забезпечуючи постійні ударні операції, особливо через обмеження у використанні наземних баз у країнах Перської затоки.

Вас також можуть зацікавити новини: