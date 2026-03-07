Графіки відключень світла на 8 березня: коли не буде електроенергії в Україні в неділю

Ситуація в енергосистемі може змінитись.

Графіки погодинних відключень світла для населення України діятимуть в неділю, 8 березня. Крім того, для промислових споживачів будуть застосовуватись графіки обмеження потужності.

За інформацією "Укренерго", причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - нагадали в компанії.

Також українців закликали споживати електроенергію заощадливо, коли є світло.

Графік відключення світла - Київ

У столиці досі діють індивідуальні графіки подачі електроенергії. Дізнаватися, коли за конкретною адресою буде світло, можна на сайті постачальника.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що дефіцит електроенергії в українській енергосистемі вдалося суттєво зменшити. Якщо взимку нестача сягала 5-6 ГВт, то нині її скорочено приблизно до 1 ГВт.

Водночас у ніч проти 7 березня Росія здійснила п'яту з початку року масовану ракетно - дронову атаку на обʼєкти енергетики країни, частково залишивши без світла сім областей України.

