Просування ЗСУ на півдні зриває весняно-літній наступ Росії, - ISW

Російське військове командування передислокувало елітні повітряно-десантні та морські піхотні частини з Покровського та Добропільського напрямків на південну лінію фронту.

Контрнаступ України на півдні в лютому 2026 року міг зірвати плани Росії на подальше просування в Запорізькій області, а також на очікуваний весняно-літній наступ РФ на "Пояс фортець" в Донецькій області. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у звіті зазначається, що російське військове командування передислокувало елітні повітряно-десантні та морські піхотні частини з Покровського напрямку та Добропільського тактичного району на сході України на південну лінію фронту. Раніше російське військове командування вже направляло елітні підрозділи морської піхоти на пріоритетні напрямки у відповідь на українські контратаки, такі як Курський напрямок у серпні 2024 року і Добропільський тактичний район у вересні 2025 року.

При цьому перекидання частин ВДВ російським військовим командуванням на південь України в січні відбулося раніше, ніж українські сили почали контрнаступ, і це передбачає, що Росія, можливо, планувала продовжити використовувати тактичні успіхи в напрямку Гуляйполя навесні і влітку 2026 року, відзначають в ISW.

"Таким чином, контрнаступ України в лютому 2026 року міг зірвати плани Росії щодо подальшого використання тактичних успіхів у Запорізькій області, а також міг негативно вплинути на очікуваний весняно-літній наступ 2026 року на український "пояс фортець", - вважають аналітики.

При цьому аналітики вказують, що перекидання військ з операцій в Донецькій області в Дніпропетровську і Запорізьку області ілюструє дилеми, з якими стикається російське військове командування, намагаючись одночасно проводити кілька наступальних операцій, що ще більше ускладнюється недавніми українськими контратаками:

"Російські війська раніше не могли проводити одночасні наступи на різних ділянках фронту, і малоймовірно, що вони зможуть докласти значних зусиль для просування в районі "Фортечного поясу", одночасно протидіючи недавнім успіхам України на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках".

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Силам оборони вдалося повернути контроль над 400 кв. км території та вісьмома населеними пунктами на південній ділянці фронту.

Водночас, за даними DeepState, реальні досягнення Сил оборони України щодо зачистки територій становлять близько 79 км2.

