Саудівська Аравія пригрозила Ірану відкрити США доступ до своїх баз, – Reuters

Ер-Ріяд заявив Тегерану, що нові атаки на територію королівства можуть змусити його дозволити США використовувати саудівські військові бази для ударів по Ірану.

Саудівська Аравія передала Ірану попередження про можливі жорсткі кроки у разі нових атак на свою територію. Зокрема, Ер-Ріяд може надати США доступ до саудівських військових баз. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За даними агентства, відповідний сигнал пролунув під час розмови міністра закордонних справ Саудівської Аравії принца Фейсала бін Фархана з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Саудівська сторона наголосила, що підтримує дипломатичне врегулювання та досі не дозволяла використовувати свій повітряний простір чи територію для ударів по Ірану.

Водночас Ер-Ріяд попередив, що у разі нових атак, зокрема по критичній інфраструктурі, королівство може перейти до дзеркальних дій.

Суперечливі сигнали з Ірану

Reuters зазначає, що з іранського боку лунають суперечливі заяви. Президент Ірану раніше перепросив сусідів за ескалацію та заявив про готовність припинити атаки за відсутності "провокацій". Водночас іранське військове командування заявляє, що американські та ізраїльські об’єкти в регіоні залишаються пріоритетними цілями.

Ескалація після операцій США та Ізраїлю

28 лютого Ізраїль та США оголосили про початок ударів по Ірану в межах операцій "Рев лева" та "Епічна лють".

Після атак у Тегерані та інших великих містах Ірану пролунали вибухи. За даними Армія оборони Ізраїлю, унаслідок удару загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Також було підтверджено загибель командувача Корпусу вартових ісламської революції Мохаммеда Пакпура та радника з безпеки верховного лідера Алі Шамхані.

У відповідь Іран завдав ракетних ударів по Ізраїлю та атакував американські військові бази в кількох країнах Близького Сходу – у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Повідомлялося про вибухи у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Після цього Ізраїль завдав ударів по об’єктах угруповання Хезболла в Лівані.

За оцінками Білого дому, унаслідок операції "Епічна лють" було ліквідовано 48 керівників іранського режиму. За словами Трампа, війна між США та Іраном може тривати близько чотирьох тижнів.

