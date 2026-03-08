'Не залишиться нікого': Трамп поставив жорстку умову для закінчення війни з Іраном

Трамп заявив, що не зацікавлений у переговорах з Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зацікавлений у переговорах з Іраном, і допустив можливість того, що військова операція США закінчиться тільки тоді, коли у Тегерана більше не буде функціонуючої армії або будь-якого керівництва, що залишилося при владі.

Як пише The Guardian, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One в суботу, Трамп сказав, що переговори будуть не потрібні, якщо всі потенційні лідери Ірану будуть вбиті, а іранська армія знищена.

"Беззастережна капітуляція. Це станеться, коли вони здадуться або коли більше не зможуть воювати, і нікому буде це зробити – таке теж може статися", – сказав Трамп.

"У якийсь момент, я думаю, не залишиться нікого, хто міг би сказати: "Ми здаємося", - додав він.

Відсутність конкретики у відповіді Трампа ускладнює визначення його політичної мети в цьому конфлікті – чого президент хоче від Ірану і яку роль він буде відігравати у виборі наступного лідера країни.

Водночас стало очевидно, що Трамп прийняв остаточне рішення не використовувати курдів для вторгнення, визнавши, що це ускладнить і без того напружену ситуацію, незважаючи на те, що ця ідея обговорювалася у Вашингтоні після повідомлень ЗМІ про те, що курди були озброєні ЦРУ.

"Я не хочу, щоб курди вторглися", – сказав Трамп. "Вони готові, але я сказав їм, що не хочу, щоб вони вторглися. Війна і так достатньо ускладнена, щоб ще й втягувати в неї курдів".

У Сполучених Штатах Білий дім поки що призупинив публікацію федерального бюлетеня з безпеки, який попереджав би про підвищену загрозу для США в світлі конфлікту з Іраном, повідомив агентству Reuters представник адміністрації Трампа. Однак недавня оцінка американської розвідки попереджала, що Іран і його ставленики "ймовірно" становлять загрозу цілеспрямованих атак на Сполучені Штати.

Війна США в Ірані

США посилюють свою військову присутність в регіоні, направивши третій атомний авіаносець USS George Bush до берегів країни. Цей крок свідчить про зростання напруженості і можливості подальшої ескалації конфлікту.

У відповідь на ці події президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Іран не планує атакувати сусідні країни, якщо з їх території не будуть завдаватися удари проти Ірану.

