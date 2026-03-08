США закуплять для України радари для оперативного виявлення дронів

Держдепартамент США домовився з компанією Echodyne про закупівлю для України радіолокаційних радарів для виявлення безпілотників.
Як повідомляє Defence Blog, контракт, сума якого становить понад $14,9 млн, також передбачає надання послуг із технічної підтримки цих радарів безпосередньо в Україні.
Ці тактичні радіолокаційні системи призначені для забезпечення безперервного 360-градусного спостереження та покращеного виявлення повітряних загроз в оперативних умовах.
Як зазначив Мілітарний, компанія Echodyne спеціалізується на створенні систем із електронним скануванням, розроблених для протидії безпілотникам. Компанія випускає радари EchoShield та EchoGuard, які виявляють дрони на відстані до 5 та 1 км відповідно.
Інші новини про озброєння
7 грудня 2025 року законодавці США представили законопроєкт про оборонну політику, який передбачає рекордні видатки на національну безпеку і сотні мільйонів доларів на підтримку України.
Зокрема, законопроєкт продовжить фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні на рівні $400 млн на 2026 і 2027 фінансові роки.
А 12 лютого посол США при НАТО Метью Вітакер заявляв, що США очікують, що незабаром держави-члени альянсу оголосять нові закупівлі американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.