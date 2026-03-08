Не тільки iPhone: Apple зняла з виробництва відразу 15 своїх пристроїв

На зміну старим iPhone, iPad і Mac прийшли нові версії з поліпшеними характеристиками.

Корпорація Apple після прем'єри весняних новинок згорнула виробництво деяких старих пристроїв, які є їх прямими попередниками. Багато з них були представлені у 2024-2025 роках, тобто вони випускалися всього 1-2 роки, а деякі навіть менше ніж рік.

Ці 15 продуктів були виключені з лінійки Apple, щоб звільнити місце для нових моделей, пише MacRumors.

iPhone 16e з A18 (2025)

11-дюймовий iPad Air з M3 (2025)

13-дюймовий iPad Air з M3 (2025)

13-дюймовий MacBook Air з M4 (2025)

15-дюймовий MacBook Air з M4 (2025)

13-дюймовий MacBook Pro з M5 і 512 ГБ пам'яті (2025)

14-дюймовий MacBook Pro з M4 Pro (2024)

16-дюймовий MacBook Pro з M4 Pro (2024)

14-дюймовий MacBook Pro з M4 Max (2024)

16-дюймовий MacBook Pro з M4 Max (2024)

Mac Studio з M3 Ultra і 512 ГБ пам'яті (2025)

‌Studio Display‌ з A13 Bionic (2022)

Pro Display XDR (2019)

Pro Stand для Pro Display XDR (2019)

Адаптер кріплення Pro Display XDR VESA (2019)

Усі перераховані гаджети отримали повноцінну заміну з поліпшеними характеристиками. Так, iPhone 17e отримав магніти MagSafe, за відсутність яких лаяли iPhone 16е, а мінімальний обсяг пам'яті в MacBook Air М5 зріс до 512 ГБ.

Відео дня

Також Apple представила бюджетний MacBook Neo. Він алюмінієвий, як Air і Pro, однак без підсвічування клавіатури і MagSafe-зарядки, а всередині у нього стоїть мобільний процесор A18 Pro. Базова комплектація з 256 ГБ пам'яті і 8 ГБ ОЗУ обійдеться в $600.

Всі чутки і витоки вказують на те, що Apple відклала вихід базового iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: