Два найбільші авіаносці США на межі виснаження через операцію проти Ірану, - Forbes

Два авіаносці забезпечують постійні операції та створюють додаткові загрози для Ірану.

Збройні сили США продовжують операції проти Ірану, обіцяючи "завдати глибшого удару", проте розгортання двох авіаносців у регіоні значно напружує ресурси ВМС. USS Gerald R. Ford та USS Abraham Lincoln виконують роль мобільних авіабаз, забезпечуючи постійні ударні операції, особливо через обмеження у використанні наземних баз у країнах Перської затоки, пише Forbes.

"Кілька країн Перської затоки або відмовилися, або обмежили авіаційні операції США зі своїх баз", – пояснив старший науковий співробітник Інституту Гудзона Браян Кларк. "Щоб покращити темпи та охопити ударні операції, американські літаки могли б діяти з авіаносців в Аравійському морі, де на них не поширювалися б обмеження щодо базування".

Аналітики відзначають, що наявність двох авіаносців дозволяє чергувати польоти та підтримувати темп операції "Епічна лють".

"Два авіаносці – це дві різні осі загрози, що значно ускладнює завдання для Ірану", – пояснив старший науковий співробітник Центру національної безпеки Брент Седлер.

Однак розгортання суперносців розтягує ресурси екіпажів і техніки. Льюїс Галвін, провідний аналітик фірми Sibylline, каже:

"Спочатку планувалося, що "Форд" завершить свою службу на початку березня. Вже з’явилися повідомлення про те, що деякі члени екіпажу страждають від погіршення морального духу через тривалість служби".

Проблему частково може вирішити передислокація французького авіаносця "Шарль де Голль", який візьме на себе частину оборонних та розвідувальних місій.

"Авіаносці, по суті, служать мобільними авіабазами. Вони забезпечують військовим значну гнучкість, враховуючи, що їх можна перерозподілити географічно в дуже стислі терміни", – додав Галвін.

Експерти застерігають, що після завершення операції "Форд" потребуватиме тривалого технічного обслуговування, що може вплинути на графіки ВМС та обмежити можливості швидкого реагування у майбутньому.

Операція на Близькому Сході - останні новини

За даними Politico, військове керівництво США розраховує, що війна з Іраном триватиме ще кілька місяців, при цьому адміністрація Дональда Трампа не була повністю готова до такого масштабного конфлікту.

Згодом стало відомо, що Іран вперше завдав удару безпілотним літальним апаратом по території Азербайджану. Ціллю удару став Нахчиванський міжнародний аеропорт.

