США відправили на Близький Схід комплекси для знищення 'Шахедів', які були випробувані в Україні

Армія США поспішно відправляє на Близький Схід комплекси боротьби з дронами, перевірені в бойових умовах в Україні. Метою є протидія іранським "Шахедам", пише The Wall Street Journal.

За словами американських чиновників, невелику кількість комплексів Merops із запасів армії США в Європі вже відправили на Близький Схід. Американський персонал буде не тільки експлуатувати ці системи, а й навчати інших військовослужбовців.

Американський чиновник розповів журналістам, що Україна, ймовірно, надасть інструкторів. У виданні нагадали, що раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що США та їхні регіональні союзники звернулися до Києва за допомогою в боротьбі з іранськими дронами.

Крім того, журналісти додали, що в бойовому досвіді України також зацікавлені Катар та інші країни Перської затоки. Представники цих країн нещодавно відвідали Україну, щоб зустрітися з українськими виробниками зброї.

У виданні нагадали, що в 2025 році США та їх союзники розгорнули кілька систем Merops у Польщі та Румунії після вторгнень російських безпілотників. Цей комплекс також виявився популярним серед українських військ.

Американський чиновник розповів Business Insider, що перші системи Merops прибудуть на Близький Схід протягом тижня. За його словами, після прибуття вони будуть готові до бойових дій протягом декількох днів.

Відзначається, що Merops - це маленький дрон, який можна запускати з пікапа. Він може самостійно шукати наближається дрон за допомогою радіохвиль, радара або теплової сигнатури цілі.

Однією з особливостей Merops є наявність штучного інтелекту, за допомогою якого дрон може зафіксуватися на цілі і вибухнути поруч з нею. Цей дрон може розвивати швидкість понад 290 км/год і досягати висоти до 4,8 кілометра.

За словами представника армії США, один дрон Merops коштує менше 10 000 доларів. Він розповів журналістам, що зі збільшенням обсягу виробництва вартість однієї одиниці повинна знизитися до 7000 доларів. Частина цих безпілотників виробляється в Тайвані.

Дві країни ведуть з Україною переговори про купівлю дронів-перехоплювачів

Раніше Reuters писало, що США та їх союзники на Близькому Сході оперативно звернулися до України за допомогою в постачанні дронів-перехоплювачів. Відзначається, що США і Катар вже ведуть переговори про закупівлю таких безпілотників.

В агентстві додали, що, наприклад, компанія SkyFall, яка є великим виробником безпілотників, включаючи перехоплювачі, заявила, що її виробничі потужності перевищили запити України, і вона готова до експорту.

