'Справи у них йдуть не дуже добре': Трамп заявив про повне знищення іранського флоту

Також Трамп заявив, що США вивели з ладу військово-повітряні сили Ірану.

За три дні операції "Епічна лють" США повністю знищили іранський флот, затопивши 42 кораблі Тегерана. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час саміту Shield of the Americas.

"Це було приголомшливо - за три дні ми знищили 42 військові кораблі, деякі з них дуже великі. З їх флотом покінчено. Ми вивели з ладу їх військово-повітряні сили, ми знищили їх зв'язок", - сказав він.

За словами Трампа, за три дні операції була ліквідована значна частина морського і повітряного потенціалу Ірану. Він додав, що також в результаті атак в Ірані повністю зникли телекомунікації.

"Це був кінець флоту, ми знищили їхні повітряні сили, ми вивели з ладу їхній зв'язок... Я не знаю, як вони спілкуються, але, думаю, вони щось придумають. Справи у них йдуть не дуже добре", - підкреслив президент США.

США направили третій атомний авіаносець до берегів Ірану

Раніше в Fox News повідомили, що США розгортають третю авіаносну ударну групу біля берегів Ірану. Атомний авіаносець USS George H.W. Bush вже готується до переходу через Атлантику.

Телеканал повідомляє, що авіаносець успішно завершив підготовку під час навчань біля мису Хаттерас (Північна Кароліна) і корабель прямує до східної частини Середземного моря. Сам USS Gerald Ford вже пройшов Суецький канал і зараз базується у водах Червоного моря.

