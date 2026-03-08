Вистражданий досвід України в боротьбі з дронами дає промінь надії у війні з Іраном, - CNN

Недорогі оборонні рішення, які використовує Україна, все ще не застосовуються в інших країнах Перської затоки або американськими військовими в регіоні.

У міру того, як Іран завдає ударів безпілотниками по критично важливій інфраструктурі навколо Перської затоки, український досвід у протидії цим БПЛА стає все більш затребуваним, пише CNN.

Українські чиновники дали зрозуміти, що готові поділитися своїм досвідом боротьби з безпілотниками з державами Близького Сходу. Українці також створили ешелоновану оборону проти "Шахедів" і його варіантів – і стверджують, що досягли значних успіхів у протидії російським роям безпілотників.

"Гра в лови" для США

Для Сполучених Штатів та їх союзників протидія загрозі "Шахед" представляється грою в лови, на думку деяких експертів.

"Незважаючи на широкомасштабне і руйнівне використання Росією безпілотників протягом останніх чотирьох років проти України, а також на триваючу розробку Україною засобів протидії цим можливостям, не схоже, що недорогі оборонні рішення, які використовує Україна, були скопійовані в інших країнах Перської затоки або американськими військовими в регіоні", – зазначає військовий експерт Дара Массіко.

Він зазначає, що Іран запускає сотні безпілотників "Шахед", щоб послабити системи протиповітряної оборони Ізраїлю, США та їхніх партнерів на Близькому Сході і пошкодити критично важливі об'єкти. І хоча більшість БПЛА перехоплюється, це вимагає значних ресурсів, майже постійного патрулювання протиповітряної оборони та використання наземних систем ППО, які більш необхідні для перехоплення іранських ракет.

Досвід України

Багаторівнева оборона України проти безпілотників "Шахед" та їх модифікацій включає в себе цілий ряд військових технологій, зазначає CNN:

"Вертольоти і переобладнані вантажні літаки, оснащені кулеметами, полюють за дронами; команди протиповітряної оборони старої школи обслуговують важкі кулемети в ключових точках на землі; а також їх збивають переносні зенітні ракетні комплекси. На більш високому рівні Україна також використовує винищувачі, а також поставлені США зенітні ракетні комплекси "Patriot"".

Досвід України у протидії "шахедам" був набутий з великими труднощами. Але якщо це допоможе зміцнити міжнародну підтримку або поповнити запаси зенітних ракет, це виявиться позитивним моментом, підсумовує видання.

США вже використовують досвід України

За даними ЗМІ, армія США відправляє на Близький Схід комплекси боротьби з дронами Merops, перевірені в бойових умовах в Україні. Американський персонал буде не тільки експлуатувати ці системи, але і навчати інших військовослужбовців.

Також Reuters писало, що США та їх союзники на Близькому Сході оперативно звернулися до України за допомогою в постачанні дронів-перехоплювачів. Відзначається, що США і Катар вже ведуть переговори про закупівлю.

