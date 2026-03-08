Війна з Іраном: найпотужніший авіаносець США вперше увійшов у Червоне море

USS Gerald R. Ford (CVN-78) вперше прибув на Близький Схід, пройшовши Суецький канал і увійшовши до Червоного моря на тлі напруження з Іраном.

Найновіший і найпотужніший атомний суперносій ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) у п’ятницю вперше пройшов Суецький канал і увійшов у Червоне море. Після переходу корабель офіційно опинився в зоні відповідальності Центрального командування США, пише Forbes.

Попри це, авіаносець уже підтримував операцію "Епічна лють" зі східної частини Середземного моря, куди прибув минулого місяця.

Це перше розгортання CVN-78 на Близькому Сході та найдальший похід корабля від Сполучених Штатів з моменту введення його до складу флоту у 2017 році.

Відео дня

Місія на тлі напруження в регіоні

Під час попереднього розгортання у 2023 році авіаносець діяв у Середземному морі, тоді як кораблі його ударної групи були відправлені до Червоного моря для захисту комерційного судноплавства.

Тодішній міністр оборони США Ллойд Остін направив авіаносну групу до регіону після атак бойовиків 7 жовтня на півдні Ізраїлю. Основною метою було стримування ескалації та протидія ракетним і безпілотним атакам підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.

Новий конфлікт між США та Іраном розпочався 28 лютого. Хусити заявили про підтримку Тегерана, однак поки не відновили атаки на судноплавство в регіоні.

Рекордно довге розгортання

Станом на суботу USS Gerald R. Ford (CVN-78) перебуває у морі вже 255 днів. Це перевищує попереднє розгортання, яке завершилося 17 січня 2024 року після 239 днів служби поза базою.

Корабель вийшов із порту Норфолк у штаті Вірджинія 24 червня 2025 року.

За словами заступника начальника військово-морських операцій США Джима Кілбі, місія може тривати близько 11 місяців, а повернення корабля додому очікується не раніше травня.

Якщо похід триватиме далі, авіаносець може побити післявоєнний рекорд перебування в морі, встановлений у 2019–2020 роках кораблем USS Abraham Lincoln (CVN-72), який провів у морі 294 дні.

Виклики для екіпажу і корабля

Хоча атомні авіаносці мають практично необмежену дальність плавання, їхні екіпажі потребують регулярного постачання продовольства, пального для літаків та інших ресурсів.

За словами військово-морського експерта Брента Седлера, корабель може тривалий час залишатися в морі завдяки постачанню з повітря та допоміжних суден.

Водночас тривале розгортання створює інші проблеми – зношення техніки та втому екіпажу. Аналітик компанії Sibylline Льюїс Галвін попередив, що затяжні місії можуть впливати на моральний стан моряків і збільшувати ризик інцидентів.

Експерти зазначають, що після повернення корабель, ймовірно, потребуватиме тривалого технічного обслуговування, щоб підготуватися до наступних операцій.

Авіаносці США навколо Ірану - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на тлі військової операції проти Ірану Штати підігнали до берегів цієї країни декілька авіаносців, серед яких один з найсучасніших та найдорожчих - USS Gerald R. Ford. Проте цей "аеродром на воді" вартістю 20 мільярдів доларів може стати здобиччю простої дизельної субмарини за 80 мільйонів.

У матеріалі для National Security Journal аналітик розвідки та військовий експерт Ісаак Зейтц на історичному приклади демонструє, як це може відбуватись. Експерт оцінює ризики для великих кораблів з боку майже "антикварних" дизельно-генераторних субмарин. Це довів екіпаж канадського підводного човна, який зумів непомітно "знищити" американський флагман під час навчань.

Вас також можуть зацікавити новини: