Росія вдарила по будинку в Харкові новою ракетою: що відомо про 'Изделие 30'

Російська ракета "Изделие 30" із бойовою частиною до 800 кг здатна вражати цілі на відстані до 1500 км.

У ніч на 7 березня російські війська завдали удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Харкові новою ракетою "Изделие 30". Внаслідок атаки загинули понад десяток людей. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та Офіс генерального прокурора.

Удар зруйнував під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські військові прицільно атакували житлову будівлю. За попередніми даними, ракета була випущена з літака та мала потужну бойову частину.

"Изделие-30" - що це за ракета

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ракета "Изделие 30" має дальність до 1500 км і бойову частину вагою близько 800 кг. Її можуть запускати зі стратегічних бомбардувальників Ту‑95 та Ту‑160.

Аналітики Defense Express зазначають, що "Изделие 30" за характеристиками дуже схожа на крилату ракету Х‑101. Обидві мають розмах крил близько трьох метрів і бойову частину до 800 кг, що дозволяє використовувати їх для ударів зі стратегічної авіації.

За даними української розвідки, перші випадки застосування цієї ракети проти України були зафіксовані наприкінці минулого року.

Чому це небезпечно

Головна загроза – велика бойова частина (800 кг) і дальність понад тисячу кілометрів, що дозволяє запускати ракету далеко від лінії фронту.

Такі ракети створені для точкових ударів по важливих об’єктах – енергетиці, військових базах, складах або міській інфраструктурі. Через велику бойову частину вони особливо небезпечні для щільної міської забудови.

Як і інші сучасні крилаті ракети, вона може летіти на малих висотах, огинаючи рельєф місцевості. Це ускладнює її виявлення радарами та підвищує шанси прориву протиповітряної оборони.

Удар по житловій багатоповерхівці в Харкові

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на місті російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Як повідомили в ДСНС, з-під завалів 5-поверхівки рятувальниками деблоковано тіла 10 загиблих людей.

Внаслідок удару зруйновано під’їзд з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир четвертого та п'ятого поверхів сусіднього будинку.

