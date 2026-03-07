Ізраїль атакував нафтову інфраструктуру в Ірані, - The Times of Israel (відео)

Під ударом були резервуари з нафтою.

Ввечері у суботу, 7 березня, ізраїльські винищувачі завдали удару по нафтовій інфраструктурі Ірану. Про це з посиланням на джерела пише іранський ресурс Shafaq.

Ізраїльське видання The Times of Israel повідомляє, що ударів було завдано по трьох резервуарах з нафтою. Частина з них знаходяться на заході Тегерана.

Під атакою був і обʼєкт, що знаходиться неподалік іранської столиці, йдеться в повідомленні.

Загалом, удари було завдано по складах у районах Кухак і Шахран в Тегерані та в сусідньому місті Карадж. Як наслідок – спалахнули потужні пожежі.

У мережі публікують відео з, як стверджується, наслідками ізраїльських ударів:

Війна на Близькому Сході: останні новини

Посол Росії у Великій Британії заявив, що Москва не є нейтральною щодо війни на Близькому Сході. За словами дипломата, Росія підтримує Іран.

Тим часом агентство Reuters пише, що початок операції проти Ірану може стати найбільш небезпечним прорахунком президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Зазначається, що військова операція США і Ізраїлю швидко переросла в регіональну війну, яка загрожує більш тривалим військовим втручанням з боку Вашингтона. І наслідки цього втручання виходять за межі контролю американського лідера.

