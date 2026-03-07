'Ми не нейтральні': російський дипломат зробив гучну заяву про війну в Ірані

Представник держави, яка веде агресивну війну проти України, цинічно заговорив про "несправедливість".

У війні, що спалахнула на Близькому Сході, Російська Федерація "не є нейтральною". Країна-окупант підтримує Іран.

Таку заяву зробив посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтервʼю Sky News. За його словами, у Москві "дуже негативно" ставляться до подій, які розгортаються на Близькому Сході.

"На даний момент західні країни дотримуються логіки, що Іран винен у всьому. Але ніхто не говорить, що США та Ізраїль розпочали атаку проти Ірану. А Іран лише відповідає на цю атаку. Це просто несправедливо", – заявив Келін.

Посол РФ у Британії додав, що найкращим сценарієм є негайне припинення війни та "повернення до мирного, переговорного та дипломатичного вирішення".

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Тиждень тому, 28 лютого, Ізраїль та Сполучені Штати Америки розпочали спільну військову операцію проти Ірану. Внаслідок атак по території країни було ліквідовано її вище керівництво – в тому числі, верховний лідер Алі Хаменеї. Він правив понад 35 років.

Примітно, що Росія надає Ірану розвіддані для завдання ударів по американських військах на Близькому Сході, і про це знають у Пентагоні. Міністр війни США Піт Гегсет казав, що у Вашингтоні не стурбовані цією ситуацією.

