Кувейт скорочує видобуток нафти, оголосивши про форс-мажор

Національна нафтова компанія не повідомила, наскільки вона скоротить видобуток.

Кувейтська нафтова корпорація почала скорочувати видобуток нафти в суботу, 7 березня. Компанія оголосила про форс-мажор, що посилило раніше розпочате скорочення поставок нафти і газу з Іраку та Катару, оскільки війна між США та Іраном блокує поставки з Близького Сходу.

Агентство Reuters пише, що Kuwait Petroleum Corporation (KPC) оголосила про форс-мажор після того, як скоротила видобуток сирої нафти і обсяг переробки через конфлікт на Близькому Сході. Національна нафтова компанія не повідомила, наскільки вона скоротить видобуток. У лютому Кувейт видобував близько 2,6 млн барелів сирої нафти на день.

Компанія заявила, що скорочення - превентивний захід і буде переглянуто в міру розвитку ситуації, і що вона готова відновити рівні видобутку, коли дозволять обставини.

Відео дня

KPC оголосила про форс-мажор через явні погрози з боку Ірану щодо безпечного проходу суден через Ормузьку протоку, триваючі атаки Ірану на Кувейт і "практично повну відсутність" в Перській затоці суден, здатних перевозити сиру нафту і нафтопродукти, йдеться в повідомленні.

Аналітики прогнозують, що Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія також будуть змушені скоротити видобуток найближчим часом.

KPC - великий експортер нафти в Азію і великий експортер реактивного палива в північно-західну Європу.

Війна на Близькому Сході - останні новини

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який "намагався пройти через неї". Перекриття протоки відбилося на ринку - ціни на "чорне золото" і паливо почали зростати по всьому світу.

При цьому війна на Близькому Сході може призвести до зростання ціни на нафту до 150 доларів за барель за два-три тижні, якщо танкери та інші торгові судна не зможуть пройти через Ормузьку протоку.

Вас також можуть зацікавити новини: