У поїзд Київ-Суми влучив російський безпілотник, - ЗМІ

У момент атаки у поїзді перебувало близько 200 пасажирів.

У потяг Київ-Суми під час курсування до Сумвлучив безпілотник. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Атака на потяг сталася вранці 8 березня. У ньому перебували близько 200 пасажирів. Інформації про поранених наразі немає.

Повідомляється, що пасажирів доставили до кінцевої зупинки іншим локомотивом.

Загалом, внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та 7 поранених мирних жителів, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Удари росіян по поїздах

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Російська Федерація вдарила дроном по пасажирському потягу "Укрзалізниці" рід час руху. Одна людина загинула, а ще кілька отримали поранення. Удар стався по приміському поїзду "Укрзалізниці" в Дніпропетровській області.

У ніч на 26 лютого Росія здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах. Зокрема, на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині була атакована залізнична інфраструктура.

22 лютого окупанти також вдарили по залізничній інфраструктурі в низці областей. Тоді було пошкоджено два локомотиви. Ворог ударив по залізниці у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

