Дрони вдарили по ключовому обʼєкту нафтової логістики у Росії

Пошкодження об'єкта впливає на всю систему транспортування нафтопродуктів на цій ділянці.

У ніч на 8 березня безпілотники вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Армавір" в Краснодарському краї Росії.

Як повідомили моніторингові канали, внаслідок удару на об'єкті почалася пожежа. На відео, поширених місцевими мешканцями, видно, як від палаючих резервуарів піднімається стовп диму.

Український OSINT-проєкт "КіберБорошно" повідомив, що лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Армавір" є вузловим об'єктом трубопровідної логістики нафтопродуктів.

"ЛВДС є однією з ланок енергетичного ланцюга, тому її пошкодження впливає на всю систему транспортування нафтопродуктів на цій ділянці", – йдеться у повідомленні OSINT-проєкту.

В оперштабі Краснодарського краю повідомили, що до гасіння пожежі площею 700 кв. м було залучено 120 рятувальників і 38 одиниць техніки.

Удари по території Росії

Як повідомляв УНІАН, українські дрона уразили одного з найбільших виробників метанолу у Росії та Європі. Мова йде про завод "Метафракс Кемікалс" розташований у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною.

А 19 лютого СБУ влаштувала "бавовну" на нафтобазі "Великолукська" в Росії. На нафтобазі пролунали щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа.

Ця нафтобаза росташована у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України. На об'єкті зберігалися дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

