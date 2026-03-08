Війна в Ірані: Трамп висловився про імовірне втручання Росії

Американський лідер заявив, що у США "найкраща армія на Землі".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на можливу допомогу Ірану з боку Росії на тлі американо-ізраїльської операції на Близькому Сході.

Під час прескоференції, аудіоверсію якої транслював Білий дім, американського лідера запитали, чи відомо йому щось про те, що Москва певним чином підтримує Іран. Трамп заявив, що "не має жодних підстав так вважати".

"Якщо це так, то вони не дуже добре виконують свою роботу, оскільки Іран не надто добре справляється", – додав він.

За його словами, Росія може надавати Ірану "всю інформацію, яку хоче", але люди, яким вони її надають, "перевантажені".

"У нас найкраща армія на Землі. Я побудував її під час свого першого терміну. На жаль, я змушений використовувати її зараз", – резюмував Трамп.

Війна в Ірані і Росія

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що у питанні війни в Ірані РФ не є нейтральною. Країна-окупант підтримує Іран і вважає, що операція проти нього є "несправедливою".

Раніше у ЗМІ писали про те, що Росія надає Ірану розвіддані для атак по американському контингенту на Близькому Сході. Глава Пентагону Піт Гегсет стверджує, що у Вашингтоні не стурбовані таким розвитком подій.

