Росію 'рішуче' попросили не надавати розвіддані Ірану, - Віткофф

Повідомлення про можливу співпрацю Москви й Тегерана викликали різку критику в Конгресі США та нові заклики посилити підтримку України.

Вашингтон попередив Москву про неприпустимість передачі розвідувальної інформації Ірану на тлі авіаударів американських та ізраїльських військ на Близькому Сході.

Як заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф на борту літака Air Force One, він особисто передав відповідне попередження російській стороні, передає "Радіо Свобода".

"Я рішуче про це заявив", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи звертався до Москви із вимогою не надавати Тегерану розвідувальні дані.

Напередодні, 6 березня, американські посадовці на умовах анонімності повідомили журналістам, що Росія може передавати Ірану інформацію, яка використовується для атак на американських військових та об’єкти США на Близькому Сході. Ці дані підтверджували публікацію газети The Washington Post, де зазначалося, що Москва відіграє непряму, але важливу роль у розширенні регіонального конфлікту.

Віткофф, який кілька разів зустрічався з президентом Росії Володимир Путін, також очолює делегацію США на тристоронніх переговорах із Москвою та Україною щодо припинення російської війни.

Реакція Трампа та Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має підтверджень інформації про допомогу Росії Ірану.

"Якщо це так, то вони не дуже добре справляються, бо справи в Ірану йдуть не дуже добре", – сказав він.

Раніше Білий дім також намагався применшити значення повідомлень про можливу передачу Москвою розвідувальних даних.

Критика в Конгресі США

Водночас інформація про можливу співпрацю викликала різку реакцію американських законодавців. Сенаторка-демократка Джин Шагін заявила, що така діяльність Москви підкреслює зростання загрози з боку Росії.

"Замість того щоб діяти, президент послаблює санкції проти Росії й відмовляється підтримувати Україну. Це неприйнятно і провокує подальшу агресію проти американців", – сказала вона.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон також заявив, що зв’язки між Росією та Іраном давно відомі.

"Росія й Іран тісно пов’язані. Нас не має дивувати, що Росія надає Ірану інформацію про цілі, щоб допомогти вбивати американських та ізраїльських військових. Нас має дивувати, що адміністрація Трампа, здається, не звертає на це уваги", – сказав він.

Бейкон закликав посилити підтримку України, зокрема передати далекобійну високоточну зброю, системи протиповітряної оборони та модернізовані винищувачі F-16 Fighting Falcon, а також запровадити жорсткіші санкції проти російської економіки.

Росія та Іран мають давні військові й політичні зв’язки. Зокрема, Тегеран передав Москві велику кількість ударних безпілотників Shahed, які Росія використовує для атак по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що не зацікавлений у переговорах з Іраном, і допустив можливість того, що військова операція США закінчиться тільки тоді, коли у Тегерана більше не буде функціонуючої армії або будь-якого керівництва, що залишилося при владі.

Натомість президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Іран не планує атакувати сусідні країни, якщо з їх території не будуть завдаватися удари проти Ірану.

