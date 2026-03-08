Лондонський хірург прооперував пацієнта на відстані 2400 км за допомогою робота

Уперше у Великій Британії лікар дистанційно прооперував пацієнта на Гібралтарі, керуючи роботизованою системою з Лондона із затримкою лише 0,06 секунди.

Лондонський хірург Прокар Дасгупта провів першу у Великій Британії дистанційну роботизовану операцію пацієнту, який перебував приблизно за 2400 кілометрів на Гібралтарі. Про це повідомляє BBC.

Під час процедури лікар із Лондона керував роботизованою системою, яка виконала операцію з видалення простати у 62-річного пацієнта Пола Бакстона. Чоловік раніше отримав діагноз рак простати.

За словами хірурга, керування системою майже не відрізнялося від звичайної операції.

Відео дня

"Я відчував себе майже так, ніби був там", – зазначив Дасгупта.

Пацієнт погодився стати частиною експерименту

Бакстон, який народився у Бернем-он-Сі в графстві Сомерсет, але вже близько 40 років живе на Гібралтарі, погодився взяти участь у медичному випробуванні.

За його словами, це дозволило уникнути поїздки до Великої Британії для лікування через систему Національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

"Якби мені не зробили телехірургію на Гібралтарі, довелося б летіти до Лондона, чекати в черзі та провести там кілька тижнів. Тож це було очевидним рішенням", – сказав він.

Операцію провели 11 лютого, і пацієнт повідомив, що почувається добре після втручання.

Як працювала дистанційна операція

Процедуру виконали у The London Clinic за допомогою роботизованої системи Toumai robotic surgical system.

Робот оснащений 3D-камерою високої роздільної здатності та чотирма маніпуляторами. Хірург керував ними через спеціальну консоль. Система була з’єднана з операційною на Гібралтарі через оптоволоконні кабелі з резервним 5G-з’єднанням.

Затримка сигналу становила лише 0,06 секунди. На випадок збою зв’язку поруч із пацієнтом перебувала місцева медична команда.

Технологія для віддалених регіонів

Лікарі вважають, що дистанційна роботизована хірургія може значно полегшити доступ до складних медичних процедур у віддалених регіонах.

За словами Дасгупти, така технологія дозволить "залучати найкращих хірургів до лікування пацієнтів будь-де у світі".

Другу тестову операцію вже провели 4 березня іншому пацієнту на Гібралтарі, а наступну процедуру планують показати наживо для 20 тисяч урологів під час конгресу Європейської асоціації урології.

Інші новини медицини

Як повідомляв УНІАН, відвідуючи будь-яку лікарню чи поліклініку, ви точно помічали, що лікарі в кабінетах майже завжди у білих халатах. Проте, увійшовши в операційну, вони змінюють колір вбрання на блакитний або зелений.

Першим, хто запропонував чинити саме так, був канадський лікар Герберт Робертсон. У 1914-му році він порадив хірургам оперувати пацієнтів у світло-зеленій або блакитній формі, будучи впевненим, що такий підхід помітно полегшить процес.

Вас також можуть зацікавити новини: