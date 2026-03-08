'Ми це запам'ятаємо': Трамп обрушився на Стармера через війну в Ірані

Трамп заявив, що США "не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемогли".

Президент США Дональд Трамп розкритикував прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за нерішучість у питанні участі у війні в Ірані.

У повідомленні в Truth Social президент США назвав Велику Британію "нашим колись великим союзником" і заявив, що Велика Британія "нарешті серйозно замислилася" над відправкою двох авіаносців на Близький Схід.

"Все гаразд, прем'єр-міністре Стармер, вони нам більше не потрібні – але ми будемо пам'ятати. Нам не потрібні люди, які вступають у війни після того, як ми вже перемогли!", – написав Трамп.

Публікація з'явилася після того, як 7 березня Міноборони Великої Британії підтвердило підвищення бойової готовності авіаносця HMS Prince of Wales. Однак остаточне рішення про розгортання ще не було прийнято.

Конфлікт Трампа і Стармера через війну в Ірані

Раніше Трамп вже жорстко критикував британського прем'єра через відсутність підтримки війни з Іраном. Трамп заявив, що Стармер "не є Вінстоном Черчиллем" і "руйнує відносини".

Лондон раніше заблокував використання військової бази Дієго-Гарсія на островах Чагос для військових ударів по Ірану. Однак ввечері 1 березня сер Кір Стармер поступився і заявив, що дозволить США проводити місії з баз для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

При цьому ЗМІ писали, що США не поділилися з Великою Британією точними оперативними деталями і термінами перед спільними ударами з Ізраїлем по Ірану.

