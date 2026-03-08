Біля посольства США в Осло прогримів вибух: що відомо

Повідомлень про постраждалих не було.

У Норвегії біля посольства США в Осло вранці в неділю пролунав гучний вибух, пише Reuters, посилаючись на заяви поліції та очевидців.

Вибух стався близько 1 години ночі за місцевим часом в районі, де знаходиться американське дипломатичне представництво. Очевидці, які перебували поруч в момент інциденту, повідомляли про густий дим і гучний звук, після чого на місце події прибули екіпажі поліції, пожежники і карети екстреної допомоги.

За даними поліції Осло, вибух стався біля входу в консульський відділ. Як повідомив один з очевидців, було пошкоджено вхід до посольства.

"На місці події було проведено розслідування з використанням собак, дронів і вертольота в пошуках потенційних злочинців", – йдеться в заяві департаменту поліції Осло.

Правоохоронці повідомили, що інших вибухових пристроїв в цьому районі виявлено не було.

Наразі повідомлень про постраждалих немає. За даними ЗМІ, поліція знаходиться в посольстві і підтримує зв'язок з його співробітниками.

При цьому представник поліції заявив, що "занадто рано" пов'язувати вибух з конфліктом навколо американо-ізраїльської війни проти Ірану, і поки що немає жодних ознак будь-якого зв'язку.

Війна США в Ірані - останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що за три дні операції "Епічна лють" США повністю знищили іранський флот, затопивши 42 кораблі Тегерана.

Водночас американські спецслужби попереджають, що кампанія Сполучених Штатів навряд чи призведе до краху ісламського режиму в Тегерані. Військовий і духовний істеблішмент країни занадто міцно тримається за владу.

