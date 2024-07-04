Американці зняли з експлуатації ці системи ще два десятиліття тому.

Українці використовують систему протиповітряної оборони американського виробництва, яку США зняли з експлуатації більше двох десятиліть тому, щоб успішно збивати російські крилаті ракети.

Як повідомляє Business Insider, йдеться про MIM-23 Hawk - систему "земля-повітря" середньої дальності, яка вперше була використана в 1960-х роках і довгий час вважалася застарілою. Військові віддавали перевагу більш портативним системам, але зброя знайшла нове життя в Україні, довівши, що після багатьох років вона все ще є корисним інструментом.

Український військовий, який керує системою Hawk, сказав, що хоч це і не нова зброя, вона "ефективна в умілих руках". На його рахунку понад два десятки вдалих пострілів, у тому числі російські крилаті ракети Х-59 і ударні безпілотники "Шахед" іранського виробництва.

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Солдат Олександр сказав, що дрони Shahed найбільше дратують, оскільки вони літають дуже повільно, тому боротися з ними протягом тривалого часу втомливо.

"Працювати з ракетами набагато легше, навіть коли вони націлені на вас. Було трохи незручно, коли три ракети Х-59, постійно змінюючи висоту, летіли прямо на нас. Але всі цілі були виявлені і знищені одна за одною", - сказав він.

"Головний секрет навіть не в зброї, якою ми працюємо, а в синхронній і злагодженій роботі підрозділу. Ми чудово розуміємо ризики та наслідки, якщо не будемо чути або ігнорувати один одного", - сказав він.

Система Hawk була розгорнута по всьому світу протягом чотирьох десятиліть її служби в армії США. Вона брала участь у боях на Близькому Сході. Однак у 1990-х роках, після закінчення холодної війни, повітряна загроза американським силам змінилася. Hawk було знято з експлуатації та замінено іншими системами , такими як FIM-92 Stinger і Avenger. Небо також прикривали MIM-104 Patriot.

Хоча США більше не використовують Hawk, кілька країн все ще їх експлуатують, як і його численні варіанти, включно з Іспанією, яка вперше надіслала Україні кілька пускових установок у жовтні 2022 року. З того часу адміністрація Байдена пожертвувала невизначену кількість систем і боєприпасів Hawk Києву та взяла на себе зобов’язання закуповувати більше для країни в довгостроковій перспективі.

Українські офіційні особи регулярно тиснуть на США та їхніх союзників по НАТО щодо збільшення можливостей протиповітряної оборони для боротьби з російською загрозою. Попри те, що Hawk є застарілою системою, він все ще допомагає закривати важливі прогалини в небі.

Hawk - не єдина зброя епохи 1960-х, яка досягла успіху в Україні. Гармати "Гепард" німецького виробництва також виявилися дуже ефективними для збиття російських безпілотників і крилатих ракет на малих висотах.

ППО для України - останні новини

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає системи ППО та ракети до них. Їх нададуть США та ще вісім країн Європи.

"Міжнародні партнери почули нас. Ми змогли переконати їх, що посилення ППО України - це найперший пріоритет. У підсумку маємо конкретні результати роботи як президента, так і всієї української команди за останній час", - зауважив прем'єр.

Також західні аналітики з'ясували, скільки ракет до систем ППО могла отримати Україна з 2022 року. Серед такої зброї є різні типи ракет, а саме PAC-2 до ЗРК Patriot, Aster 30 до SAMP/T та інші.

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