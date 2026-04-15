Французькі гелікоптери продемонстрували свою ефективність проти 'Шахедів', але є нюанси

Йдеться про використання геліікоптерів Tiger, які Франція розгорнула на Близькому Сході, зокрема в районі ОАЕ.

Французькі військові розкрили середню витрату боєприпасів під час знищення іранських ударних дронів типу"Шахед" за допомогою ударних вертольотів Eurocopter Tiger. За їхніми даними, для ураження однієї такої цілі потрібно близько 50 пострілів 30-мм снарядами, що підтверджується як випробуваннями, так і реальним застосуванням, пише Forces Operations Blog.

Ці вертольоти Франція розгорнула на Близькому Сході, зокрема в районі ОАЕ. Там вони використовуються як "мисливці" за безпілотниками і демонструють високу ефективність завдяки поєднанню швидкості, маневреності та озброєння, зазначає видання.

При цьому ключовим фактором залишається не тільки сама можливість збивати дрони, але й вартість такого перехоплення. На відміну від дорогих зенітних ракет, застосування автоматичної гармати з 30-мм боєприпасами дозволяє значно знизити вартість знищення цілі, що особливо важливо в умовах масового застосування недорогих безпілотників, йдеться в матеріалі.

Відео дня

Окремо зазначається, що для підвищення ефективності французькі військові в стислі терміни модернізували вертольоти, інтегрувавши систему обміну даними Link 16. Зазвичай такі процеси займають місяці, однак у даному випадку їх вдалося реалізувати всього за два тижні, що дозволило швидше почати використання техніки в системі протидії дронам.

Крім того, Франція працює над розширенням можливостей застосування ракет із лазерним наведенням, а також над модернізацією вертольотів до версії MkII, яка передбачає використання нових типів керованих 68-мм ракет ACULEUS з лазерним наведенням від компанії Thales, пише видання.

При цьому досвід боротьби з "Шахедами" показує, що одних лише гелікоптерів недостатньо. Французькі сили також розгортають спеціалізовані зенітні дрони, включаючи розробки власного виробництва, частина з яких могла тестуватися в Україні, повідомляється в публікації.

Таким чином, незважаючи на високу ефективність вертольотів Tiger, мова йде про комплексну систему протидії, де поєднуються різні засоби – від гарматного озброєння до ракет і дронів-перехоплювачів, резюмує видання.

Війна на Близькому Сході – останні новини

Крім Франції, військову присутність на Близькому Сході розгорнула Велика Британія. У розпорядженні її військових знаходяться авіація та флот для захисту своїх сил і союзників у регіоні. Винищувачі Typhoon з Королівських ВПС Великої Британії та вертольоти Wildcat з Королівського флоту п'ять тижнів проводять безперервні операції протиповітряної оборони для захисту Кіпру, Катару, ОАЕ та Бахрейну.

Нагадаємо, за два місяці війни в Ірані США втратили вже 7 літаків під час захисту союзників і здійснення операції "Епічна лють". На щастя, деякі американські військові змогли вижити під час аварій.

