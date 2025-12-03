Американці визнають, що їхня розробка створена на основі "Шахеда", який їм вдалося детально вивчити.

Армія США розгорнула на Близькому Сході свій перший оперативний підрозділ, озброєний недорогими безпілотними-камікадзе, що є реконструкцією іранського Shahed-136. Про це пише The War Zone.

Дрони під назвою LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System - дослівно Дешева Безпілотна Бойова Ударна Система), конструкція яких була запозичена у сумнозвісних "Шахедів", стали на озброєння оперативної групи Scorpion Strike (TFSS) - першого підрозділу операторів дронів-камікадзе в армії США.

Як розповів виданню неназваний американський чиновник, TFSS складається приблизно з двох десятків військовослужбовців, які відповідатимуть за експлуатацію безпілотників.

"Я не хочу вдаватися в цифри [кількості дронів, що використовуються], але вони точно базуються та постачаються в такій кількості, що забезпечують нам значний рівень можливостей", – додав чиновник.

Безпілотник LUCAS був розроблений компанією SpektreWorks зі штату Аризона у співпраці з американськими військовими. Дрон має характерну дельтаподібну форму, довжина становить приблизно 3 метри, а розмах крил — 2,4 метра.

Стверджується, що безпілотниик оснащений технологією "автономної координації, що робить їх придатними для ройової тактики та мережецентричних ударів".

Вартість безпілотника, як заявляється, складає приблизно 35 000 доларів США, що співставно із вартістю "Шахеда".

"Американські військові отримали іранський шахед. Ми вивчили його та провели реверс-інжиніринг", – прямо визнав згаданий чиновник.

Компанія-розробник SpektreWorks на своєму сайті наводить характеристики тренувального дрону-мішені, створеного на базі LUCAS: максимальна дальність польоту 714 км, вантажопідйомність (не враховуючи палива) 18 кг, крейсерська швидкість 140 км/год. Тобто за всіма параметрами істотно чи навіть в рази поступаєтьсяя "Шахеду". Однак не ясно, наскільки ці характеристики відповідають базовому LUCAS.

"Зараз ми знаходимося на етапі, коли не лише масово будуємо їх, але й уже вперше розмістили на Близькому Сході. По суті, ми можемо перевернути сценарій щодо Ірану", – наголосив американський чиновник, прозоро натякнувши, що в разі потреби вже Іран може зазнати масованої дронової атаки, як сам він робив з Ізраїлем і як "росіяни зробили з Україною".

