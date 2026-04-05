США втратили у війні в Ірані вже 7 цінних літаків: аналіз CNN

США втратили 4 винищувачі F-15.

За час війни в Ірані США втратили вже 7 літаків. CNN проаналізувало інформацію про інциденти та розповіло, про які повітряні судна йдеться.

2 березня. Три F-15 були збиті кувейтською ППО в результаті "дружнього вогню" над Кувейтом. Усі шість членів екіпажу катапультувалися благополучно, і міністр оборони США Піт Хегсет заявив цього тижня, що три пілоти повернулися до бойових дій під час нальотів на Іран.

12 березня. Шість членів екіпажу американських літаків загинули в результаті аварії їхнього літака-заправника KC-135 в Іраку. Військові США заявили, що літак-заправник не був збитий ворогом або "дружнім вогнем", а потрапив в інцидент з іншим літаком під час участі в операції "Епічна лють". Другий літак благополучно приземлився.

27 березня. Літак повітряного попередження та управління E-3 Sentry ВПС США був знищений на злітно-посадковій смузі в результаті іранської атаки на авіабазу принца Султана в Саудівській Аравії. За даними CNN, в результаті нападу на авіабазу постраждали щонайменше 10 американських військовослужбовців. Про загиблих не повідомляється. За словами джерел, літак-заправник ВПС США також отримав пошкодження.

3-4 квітня. Втрата F-15 і A-10 ВПС США. 3 квітня Іран заявив про збиття винищувача F-15E Strike Eagle, іранські державні ЗМІ опублікували фотографії уламків. А пізніше стало відомо, що США втратили один зі своїх найвідоміших штурмовиків – A-10 Thunderbolt II, який вважається унікальним літаком, що не має прямого наступника.

Крім того, минулого місяця американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на американській авіабазі на Близькому Сході після того, як, імовірно, був обстріляний іранськими військами, повідомили CNN два джерела, обізнані з ситуацією.

США знайшли обох пілотів збитого F-15

Пілот F-15 і оператор системи озброєння зв'язалися один з одним через свої системи зв'язку після катапультування в п'ятницю. Пілота врятували через кілька годин після того, як літак був збитий. На пошуки і порятунок другого члена екіпажу пішло більше доби. Він був поранений і переховувався в горах на південному заході Ірану.

Президент США Дональд Трамп назвав порятунок пілотів "однією з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США". Він заявив, що той факт, що обидві операції пройшли без втрат і навіть без поранених, "підтверджує повне панування США в повітрі над Іраном".

