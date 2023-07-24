Міністр оборони озвучив оптимістичний прогноз.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 почнеться в серпні, а в небі над Україною вони з'являться в 2024 році.

Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN. Навчання займе мінімум шість місяців, Тим часом Україні необхідно попрацювати над інфраструктурою для винищувачів. За його опитимистичным прогнозами, використовувати їх у небі України зможуть до весни 2024 року.

Міністр зазначив, що ці літаки допомогли б Україні домогтися більшого прогресу в контрнаступі, якби армія отримала їх зараз."Якщо у вас є більш складна, більш сучасна зброя, вона буде більш ефективною", - додав Резніков.

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Навчання, швидше за все, пройде в Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Великій Британії або Польщі. До неї увійдуть інтенсивні заняття для технічних фахівців, оскільки обслуговування винищувачів - серйозне завдання.

Резніков пожартував, що група з 11 країн, які зобов'язалися допомагати Україні в підготовці пілотів, називається "11 друзів Оушена" на честь популярного фільму.

F-16 для України: останні новини

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна підписала з Данією, Нідерландами, Бельгією, Канадою, Люксембургом, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією меморандум про створення коаліції з навчання на винищувачах F-16.

У Сполучених Штатах Америки повідомили, що українська армія зможе отримати літаки до кінця цього року. При цьому вони вважають, що поставки одних винищувачів не зможуть змінити хід війни.

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