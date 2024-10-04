Українським льотчикам винищувачів F-16 довелося кардинально змінити свою манеру польоту після тривалих польотів на радянських літаках, і це дуже непросто.

Пілотам українських F-16 довелося за дуже короткий період часу кардинально змінити манеру пілотування, щоб боротися з Росією, і це величезний виклик для пілотів, пише Business Insider за результатами спілкування з Майклом Бонертом - експертом з повітряної війни з RAND Corporation.

Він заявив ЗМІ, що великі зміни, через які занадто швидко довелося проходити українським пілотам, ускладнюють їм подолання старих звичок і м'язової пам'яті. У США та деяких європейських країнах українські пілоти проходять підготовку протягом дев'яти місяців, тоді як більшості західних пілотів дається три роки на освоєння винищувачів.

До того, як F-16 уперше прибули в Україну в серпні, пілоти керували старішими літаками радянської епохи, які оснащені гідравлічними системами, тоді як літаки F-16 літають "по дротах", тобто комп'ютери обробляють дані, які надходять від пілотів, ідеться в матеріалі.

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"Це означає, що F-16 не тільки більш маневрені, а й більш чуйні", - заявляє Бонерт. Він додав, що перехід пілотів на нові літаки - це проблема, тому що, хоч і можна навчити когось керувати літаком за півроку-рік, але для того, щоб прищепити їм м'язову пам'ять, щоб пілоти знали, що робити, коли щось іде не так, потрібно чотири-п'ять-шість років.

Українським пілотам винищувачів F-16 довелося кардинально змінити свій стиль пілотування після довгих польотів на радянських літаках, і це дуже непросто, уточнюють журналісти.

Колишній пілот морської піхоти США Том Ріхтер, який літав на F-16 у складі Національної гвардії, називав цей літак "чутливим звіром" порівняно з українськими літаками радянської епохи. А командувач ВПС США в Європі та Союзним повітряним командуванням НАТО, генерал Джеймс Хекер заявив, що Україна не використовує винищувачі для найризикованіших місій, оскільки "пілоти в цій справі новачки", йдеться в публікації.

У тексті йдеться також про те, що перехід на F-16 та інтеграція цих винищувачів у бойові дії вимагають від України перегляду десятиліть радянської доктрини та навчання:

"Старі звички вмирають насилу. Вони повинні бути готові прийняти нові концепції та навчання - так само як і готовність "переписати книги" з військового застосування".

Колишні військові льотчики США попереджали в інтерв'ю BI кілька місяців тому, що "спірне небо над Україною" стане найнебезпечнішим полем бою, з яким коли-небудь стикалися F-16.

Інші новини про українські F-16

Раніше УНІАН повідомляв про пояснення авіаексперта - що дали Україні перші F-16. За його словами, західні винищувачі є дешевшою та ефективнішою альтернативою в процесі відбиття повітряних атак окупантів.

Крім того, Нідерланди віддали Україні останні F-16. Їх поміняли на більш сучасні винищувачі після 45-річної безперервної експлуатації F-16 на озброєнні нідерландських Повітряних сил.

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