Українські F-16 не можуть перевершити російські літаки, - генерал США

Військовий зазначив, що винищувачі, які отримала Україна, вразливі до російської ППО та авіації.

Старі моделі F-16, які Україна отримує від своїх союзників, не можуть конкурувати з найсучаснішими російськими літаками. Як заявив у коментарі Business Insider генерал-майор США у відставці Гордон "Скіп" Девіс, який обіймав посаду заступника помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій, найкращі російські літаки все ще мають перевагу.

Девіс сказав, що українські F-16 вже змінюють ситуацію, а з постачанням більшої кількості літаків Україна зможе ще більше посилити свої позиції. До кінця року очікується отримання близько 20 F-16. Однак він зауважив, що ці літаки мають певні обмеження щодо дальності та вразливості.

Сучасні російські літаки, такі як Су-35С, Су-30СМ та МіГ-31, мають більш потужні радари та ракети, зокрема ракети класу "повітря-повітря" Р-37М, що перевершують українські AIM-120 за дальністю. Це створює загрозу для українських F-16, особливо в поєднанні з російськими системами ППО.

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Українські F-16, хоча й отримали деякі модернізовані системи, все ще старіші порівняно з тими, що використовуються в інших країнах. Багато з них вже мають десятки років польотів, що робить їх менш надійними. Хоча літаки обладнані сучасними засобами електронної боротьби, вони все одно залишаються вразливими до російської наземної оборони та авіації.

З огляду на характер війни, авіація не завжди може ефективно використовуватися через активні системи ППО обох сторін, що обмежує можливості для повітряних боїв. Хоча Росія поки що утримує свої передові літаки від інтенсивного використання, ситуація може змінитися будь-коли.

Потужність українських F-16 поки що залишається обмеженою через невелику кількість літаків, вузькі місця в навчанні та повільне постачання. Союзники України, включаючи Данію, Норвегію та Нідерланди, пообіцяли передати більше 85 літаків, проте цього недостатньо для досягнення повітряної переваги.

Попри обмеження, F-16 допоможуть Україні захищатися від атак безпілотників і ракет, а також забезпечать перший крок до зміцнення її повітряних сил у довгостроковій перспективі.

F-16 в Україні

На початку серпня Україна повідомила про прибуття перших винищувачів. Інши "пташки" мають доставити пізніше, строки не озвучують з міркувань безпеки.

Відомо, що нові F-16 вже працювали у небі країни - авіація відбивала масований удар по Україні 26 серпня. Згодом стало відомо про втрату перошо винищувача.

Український Генштаб повідомив, що під час катастрофи з пілотом втратили зв'язок. Невдовзі повідомили про загибель українського авіатора Олексія Меся.

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