Міністр зазначив, що РЕБ приєднали до дронової нормативки.

Україна має амбіції перекласти виробництво РЕБ на ринкові рейки. Виробникам потрібно дати можливість.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, Україна вже працює над тим, щоб перевести виробництво засобів радіоелектронної боротьби на ринкові рейки.

"Працюємо над тим, щоб повторити успіх як з дронами. Максимально відкрити ринок, зробити конкуренцію", – розповів в інтерв'ю міністр.

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За його словами, компанії будуть конкурувати між собою за контракти з Міністерством оборони.

"РЕБ приєднали до дронової нормативки, щоб у компаній була маржинальність, щоб було легше укладати договори", – додав Федоров.

Крім того, він вказав, що в Міноборони вже почали активне контрактування засобів радіолетеронної боротьби, а в майбутньому навіть можливе створення окремої бригади РЕБ.

РЕБ в Україні - головні новини

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна збільшує виробництво засобів РЕБ, які дозволяють визначати ворожі цілі і збивати їх з курсу.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що серед головних питань в обороні України - зміцнення РЕБ і посилення ППО.

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