РЕБ використовуються Україною не лише на лінії фронту, а й під час масованих ракетних атак РФ, повідомив спікер Повітряних сил.

Україна почала збільшувати виробництво і постановку на озброєння засобів РЕБ, повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Треба розуміти, наскільки це важливо на сьогоднішній день - захищати саме цими засобами і війська, і населені пункти. Треба подавити сигнал навігації, по якому слідує ракета чи дрон і приземлити його бажано десь у безлюдній місцевості. Таким чином і працюють Сили оборони на різних напрямках", – сказав Ігнат.

Він також додав, що засоби РЕБ використовуються Україною від початку повномасштабного вторгнення.

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"Сильно деталізувати щодо роботи РЕБ ми не можемо. Зазвичай, ми лаконічно повідомляємо, що частина ракет, яких немає в статистиці збитих, могла бути подавлена засобами РЕБ. І, безумовно, питання нарощення кількості РЕБ буде на слуху. Тому що за цим майбутнє. Нам треба розвивати РЕБ як проти FPV-дронів, так і більш потужні станції, які можуть запобігти влучанню ракет. по цілях", – пояснив Ігнат.

Він також додав, що якість російських ракет з часом стає дедалі гіршою. Та бувають моменти, коли посаджені ракети не вибухають, і це дає можливість їх досліджувати, аби знайти більше засобів впливу на них.

Масований удар Росії по Україні: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого РФ здійснила нову масовану змішану атаку на Україну. Під час неї сили ППО збили 44 ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 БПЛА. Загалом РФ запустила по Україні 64 повітряні цілі.

Внаслідок удару РФ по Києву загинули щонайменше 4 людини, серед них 3 жінки та 1 чоловік.

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