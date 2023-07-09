Франція готує нові поставки військової допомоги з урахуванням найнагальніших потреб, висловлених Україною.

Франція продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для захисту від російської агресії та збільшить військову допомогу для нашої держави.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв'ю RFI. За її словами, Париж готує нові поставки військової допомоги із урахуванням найнагальніших потреб, висловлених Україною.

"Підтримка, яку ми надаємо, спрямована на те, щоб у взаємодії з нашими союзниками і партнерами забезпечувати потреби, висловлені українською владою. Насамперед йдеться про те, щоб в дуже короткостроковій перспективі допомогти Україні захистити себе від агресії, жертвою якої вона стала, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії. Ця підтримка продовжуватиметься та посилюватиметься", - сказала Колонна.

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Також голова МЗС наголосила на необхідності зміцнювати оборонний потенціал України в довгостроковій перспективі, зокрема, шляхом надання засобів і можливостей, котрі дозволять "відвернути Росію від будь-яких нових спроб агресії в майбутньому".

"Саме з цією метою Президент Республіки запропонував Україні, щоб Франція разом із кількома європейськими партнерами здійснювала підготовку пілотів-винищувачів", - зазначила Колонна.

Військова допомога для України від Франції - новини

Як повідомляв УНІАН, у березні стало відомо, що Франція подвоїть поставку Україні 155-мм снарядів - до двох тисяч на місяць. Ці снаряди Україна активно використовує у французьких САУ "CAESAR" і в німецьких PzH 2000.

У травні повідомлялося, що Франція надасть Україні десятки броньованих машин та легких танків, зокрема AMX-10RC. Також Париж зосереджує свої зусилля на підтримці української протиповітряної оборони.

Тоді ж президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція відкрита до підготовки пілотів Збройних сил України. Він додав, що для навчання українських пілотів на французьких літаках "немає жодних табу".

Окрім цього Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет. Подробиць він не розкрив зазначивши лише, що дальність польоту цих ракет "дозволить Україні чинити опір".

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