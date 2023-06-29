Найбільше допомагають Німеччина, Нідерланди та Польща.

Країни Європейського союзу з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні різноманітної допомоги на 72 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН з Брюсселю, в документі, наданому представниками Європейського парламенту, зазначається, що найбільшою стала економічна допомога, яку у ЄС оцінили у 37,8 млрд євро. Ще 17 мільярдів склала допомога українським біженцям в межах країн ЄС, 15,3 мільярди – військова допомога і майже 2 мільярди – гуманітарна.

Також у документі викладена інформація щодо надання окремих видів допомоги різними країнами. Загальна сума допомоги склала 26,181 млрд євро. Судячи з усього, ці дані не враховували допомогу біженцям та економічну допомогу, яка надавалася Єврокомісією.

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З цих даних виходить, що найбільше допомоги Україна отримала від Німеччини – загалом на 7,282 млрд євро. З них гуманітарна допомога склала 1,739 млрд євро, фінансова – 1,3 млрд євро, а військова - 4,242 млрд євро. Німеччина є лідером по кожному з видів допомоги.

На другому місці йдуть Нідерланди з показником у 3,938 млрд євро (587 млн євро гуманітарної допомоги, 993 млн євро фінансової та 2,359 млрд євро військової).

Замикає трійку лідерів Польща, яка надала Україні 3,527 млрд євро загальної допомоги (170 млн євро гуманітарної допомоги, 934 млн євро фінансової та 2,423 млрд євро військової).

Далі йдуть Франція (загалом 1,537 млрд євро), Швеція (1,4 млрд євро), Італія (1,022 млрд євро), Данія (961 млн євро), Чехія (937 млн євро), Фінляндія (899 млн євро), Австрія (767 млн євро), Іспанія (723 млн євро), Португалія (489 млн євро).

Окремо варто виділити країни Балтії, які за об’ємами знаходяться в середині списку, проте є абсолютними лідерами за співвідношенням наданої допомоги до рівня валового внутрішнього продукту. Так, Латвія надала Україні допомоги на 1,24 млрд євро, що становить 1,24% ВВП цієї країни. У Естонії цей показник склав 1,1% від ВВП (313 млн євро), а у Литви – 0,93% ВВП (486 млн євро).

Військову допомогу Україні не надавали тільки Ірландія, Угорщина, Кіпр та Мальта.

Греція не надавала ані гуманітарної, ані фінансової допомоги, проте її військова підтримка склала 188 млн євро.

Підтримка найближчих сусідів України – Румунії та Угорщини – є найменшою країн ЄС, якщо не брати Кіпр та Мальту. Угорщина надала лише 47 млн євро гуманітарної допомоги (0,033% ВВП цієї країна), а Румунія – 8 млн євро гуманітарної та 3 млн євро військової допомоги (загалом 11 млн євро або 0,005% ВВП).

Допомога Україні під час війни

У 2022 році Україна отримала макрофінансову допомогу від ЄС на 7,96 млрд євро, ще 626 млн доларів було виділено у вигляді грантів. Цього року макрофінансова допомога від ЄС має скласти 18 млрд євро. Ця підтримка дозволяє покривати значну частину дефіциту державного бюджету.

Крім цього, у рамках тренувальної місії для українських військовослужбовців (EUMAM) у ЄС вже пройшли підготовку 24 тисячі захисників.

9 травня 2023 року Сполучені Штати виділили Україні допомоговий пакет на 1 мільярд 200 мільйонів доларів.

26 червня 2023 року Рада міністрів Європейського Союзу у закордонних справах на 3,5 мільярда євро збільшила загальний фінансовий рубіж Європейського фонду миру, через який, у тому числі, виділяється військова допомога Україні. Раніше фонд становив близько 7,9 мільярда євро, а тепер - понад 12 мільярдів.

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