Бункерна бомба, яку розробили у США, але ще ніколи не використовували, має всі шанси знищити укріплені підземні об'єкти ядерної програми Ірану.

Військова індустрія США розробила нову зброю, яка має гігантську проникаючу силу та здатна руйнувати підземні об'єкти. Уперше застосувати бункерну бомбу США можуть у військових діях в Ірані, а метою може стати завод зі збагачення урану у Фордо, пише The Wall Street Journal.

Нова бомба має назву GBU-57, її також називають Massive Ordnance Penetrator. Посилаючись на військових, журналісти назвали її 13-тонною бегемотихою, укладеною в сталевий сплав високої щільності. Важка бомба розрахована на проходження 60 метрів гірської породи перед вибухом.

На думку військових аналітиків, ця бомба може дістатися до таких цілей, як завод зі збагачення урану в Фордо, який Іран поховав під горою.

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"Це те, для чого вона створена", - сказав виданню старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан, який займався підбором бомб для армії.

За словами Кансіана, до появи бункерних руйнівників військові вважали, що зможуть використовувати ядерну зброю для прориву через гори, але її було визнано неприйнятною з політичних причин. Згодом США витратили близько 400 мільйонів доларів на розробку і вдосконалення альтернативного озброєння, сказав він. За його словами, зараз у США є близько 20 подібних вибухових пристроїв.

Також видання наводить слова колишнього заступника помічника помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Міка Малроя, який сказав, що якщо США візьмуть участь у бойових діях і атакують заводи у Фордо і Натанзі, то для їхнього знищення може знадобитися близько 12 бункерних бомб.

Іранські ядерні об'єкти вже зазнавали ударів

Нагадаємо, що Ізраїль називає ядерні розробки Ірану однією з головних причин початку війни. Ядерні об'єкти стали первинними цілями, а удари по них тривають досі.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, Ізраїль завдав прямих ударів по центрифугах для збагачення урану на заводі Натанзе, який розташований під землею. Також передбачається, що буде атаковано завод зі збагачення урану у Фордо, захований глибоко в горі.

МАГАТЕ повідомило про радіологічне і хімічне забруднення всередині Натанза, але про нормальну радіацію зовні. При цьому українські експерти також оцінюють ризики, пов'язані з можливими викидами радіації після початку бомбардувань ядерних об'єктів і повторенням Чорнобиля.

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